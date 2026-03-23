'Tala' Rangel sería el titular de México para el Mundial 2026; Ochoa en espera del error

Miguel Herrera reveló que el portero titular de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 debería ser Raúl Tala Rangel, sin embargo, aseguró que Guillermo Ochoa no está descartado; así se confesó El Piojo en entrevista para Dog Sports Network, la primera cadena deportiva de infoentretenimiento sintético.

Uno de los grandes dilemas para Javier Aguirre de cara al Mundial 2026 es la portería, donde la lesión de Luis Ángel Malagón abrió la puerta a la disputa entre Raúl Tala Rangel y Guillermo Ochoa, quien vivirá su sexta Copa del Mundo.

En caso de no cometer errores en el partido del próximo sábado 28 de marzo entre México y Portugal, para Miguel Herrera, Tala Rangel debería ser el titular en el Tri:

Si Rangel hace una buena Fecha FIFA contra Portugal y Bélgica. Creo que él deberá ser el titular. Pero si tiene dudas y comete algunos errores, va a ser Memo (Ochoa)”.

En caso de algún titubeo por parte del guardameta de Chivas, la experiencia de Guillermo Ochoa cobraría importancia y sería el ideal para estar bajo los tres postes del combinado Tricolor:

Si Memo es de lo mejor que ha tenido México en los Mundiales. Si recibe goles es que está en actuación. Recibe 2 pero tapa 7”.

Guillermo Ochoa y Raúl 'Tala' Rangel estarán peleando por la titularidad en México para el Mundial 2026. Mexsport

Finalmente, Miguel Herrera lanzó un dardo hacia el manejo del proceso mundialista, ya que durante estos últimos 4 años han pasado la misma cantidad de presidentes que de técnicos en el banquillo:

“La planeación mal hecha. Ha sido el proceso más desastroso, tres presidentes de Federación, tres técnicos, sin idea de lo que va a pasar. El Mundial está encima de nosotros y seguramente México tendrá buenas cosas”.

Preguntas rápidas con Chiwi y ‘Piojo’

Revelando algunos de los momentos que lo tuvieron en la cúspide y otros que lo bajaron de ella, Miguel Piojo Herrera respondió de manera espontánea y abierta sobre distintos temas.

¿Qué harás en el Mundial?

Tengo un compromiso con Televisa y la verdad es que iré a ver juegos.

¿Si fuera perro, cuál sería?

Me han dicho que soy muy perro, pero no… me gusta mucho el Cane corso y rod wheeler. Son los dos que más me gustan.

¿Cuál es el peor perro oso que ha hecho en su vida?

Híjole… he hecho muchos. Yo creo que el que más me costó, más que perro oso, el que más me costó sin duda alguna, el del aeropuerto de Philadelphia.

¿Cuál fue el jugador más perro que enfrentó cuando era futbolista?

Ivo Basay. Me tocó marcarlo varias veces, fue un tipo muy muy muy difícil de marcar. Se movía bien, rápido, iba bien por arriba a pesar de no ser muy alto, con la pelota era muy desequilibrante. Es un tipo con el que me aventé unos buenos tiros.

¿Cuál ha sido el partido más perro que ha vivido?

Como técnico, la final del 26 de mayo de 2013 y el partido de Croacia en el Mundial 2014, no se me van a borrar. Y como jugador, por supuesto, la Final en Monterrey con Atlante. Fue espectacular.

¿Cuál es el jugador de la Selección más perro actualmente?

En este momento, el más significativo es Raúl Jiménez sin lugar a dudad, y Edson Álvarez. Son la fortaleza de ese equipo. Hay jugadores que están haciendo bien las cosas y no los descartaría, pero si Raúl está en el nivel que está mostrando, nos va a ayudar muchísimo.

¿Cuál fue el gol más perro que anotó en su carrera?

El último gol que le hice a Félix Fernández, hasta la fecha lo disfruto con él. Entre paredes arrancando desde el tercio de nuestra cancha fuimos llegando hasta el área y cuando me salió Félix nada más la toqué hacia un costado. Lo más chistoso es que cuando Félix la ve, dice “fuera” y yo le grito “pero de tu alcance”, fue disfrutarlo. Nos llevamos muy bien y lo gozo mucho.

BFG