Seguir la leyenda no fue tan fácil para Atlantis Jr

El seguir la leyenda de Atlantis no fue tan fácil cómo se esperaba. ‘El Ídolo de los Niños’ fue exigente con su heredero, no lo dejó debutar hasta que tuviera un título universitario. En el trayecto, el Jr entrenó por un espacio de 10 años para que se diera su debut con el mítico nombre en la lucha libre.

“’No vas a debutar hasta que me entregues eso (título de la escuela)'. Créeme que se lo agradezco de todo corazón porque es una oportunidad única. Tuve el privilegio de terminar la carrera de Animación y Arte Digital. También te hace ser una persona mucho más completa, entonces se lo agradezco por tener ese apoyo, que me haya apoyado como luchador, también con una carrera académica”, declaró Atlantis Jr en entrevista para Excélsior Digital.

"Siempre que me pongo la máscara es una emoción única", dice Atlantis Jr Foto: CMLL

El tener una carrera universitaria es uno de los logros que atesora Atlantis Jr, porque ahora puede portar con un gran orgullo la máscara.

“Es uno de mis máximos logros portar este nombre, entrené durante 10 años para que mi papá me diera el sí y ahora que lo porto, lo porto con muchísimo orgullo. Siempre que me pongo la máscara es una emoción única, es una emoción indescriptible, es una motivación enorme, una sonrisa de oreja a oreja que me sale.

Atlantis Jr valora el tiempo que ahora pasa con su papá Foto: CMLL

Luché por este personaje durante 10 años y eran horarios muy apretados porque para mi papá siempre fue el estudio. Entonces era escuela-entrenamientos, tareas, proyectos, Entonces se vuelve algo muy complicado, pero nunca tiré la toalla, al contrario, dije: 'quiero ser luchador profesional, quiero ser un grande de la lucha libre como lo ha hecho mi papá'. Entonces creo que estoy haciendo bien las cosas”, dijo ‘El Heredero de la Atlantida’, quien oficialmente portó el nombre de Atlantis un 25 de diciembre de 2018.

UN APOYO A ATLANTIS JR QUE VALORA

Atlantis Jr valora muchas cosas, como el apoyo de la afición, algo que no se esperaba y que siempre respondieron con los brazos abiertos.

“Mi papá siempre me dijo que hay que ser humildes, ellos te ponen en un lugar, son los que te hacen estrella, ellos te dan muchísimas cosas dentro de la lucha libre, te apoyan con una máscara o una playera, ellos pagan un boleto por verte. Hay que tenerles ese respeto y esa humildad ante toda la afición que son los mexicanos”, indicó el discípulo de Ringo Mendoza, Franco Colombo y Último Guerrero.

Atlantis Jr ha estado rodeado de grandes luchadores en su andar, un aprendizaje que valora, como el también viajar a diferentes países, aprender de culturas diferentes, así como de estilos de lucha libre, pero lo que más valora es el tiempo que pasa con su padre.

“Lo que más valoro es el tiempo que tengo con mi papá, se multiplicó. Me ponía triste cuando se iba a una arena, a un viaje o ciertas giras de un mes, semanas, te duele, y ahora que tengo la oportunidad de estar con él, lo disfruto al cien por ciento”, indicó el luchador mexicano, quien debutó oficialmente en Japón un 11 de enero de 2019.