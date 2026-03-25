¡Escándalo en Rayados! Anthony Martial separado del plantel por indisciplina

La bomba explotó en la Sultana del Norte y no precisamente por un golazo. Anthony Martial, el flamante refuerzo europeo de los Rayados de Monterrey, protagoniza el primer gran escándalo del torneo tras ser separado del primer equipo. Lo que parecía una relación de ensueño entre la Liga MX y el exdelantero del Manchester United, se transformó en un dolor de cabeza para la directiva regiomontana debido a temas de indisciplina que el cuerpo técnico no piensa tolerar.

Anthony Martial cabizbajo en un partido de Monterrey. Mexsport

La chispa que encendió el fuego ocurrió en el pasado encuentro frente a las Chivas de Guadalajara. En un momento crítico del partido, el estratega Nicolás Sánchez solicitó el ingreso del francés para buscar el resultado; sin embargo, Martial se negó a entrar de cambio. Este desplante, interpretado como una falta de respeto total hacia sus compañeros y la institución, provocó que el timonel argentino tomara medidas drásticas de inmediato para mantener el orden en el vestidor.

MANO DURA DE NICOLÁS SÁNCHEZ: EL FRANCÉS TRABAJA POR SEPARADO

La jerarquía internacional no sirvió de escudo para el atacante. Desde el inicio de la semana, los reportes desde El Barrial confirmaron que el futbolista ya no forma parte de las dinámicas grupales. El cuerpo técnico de la ‘Pandilla’ determinó que el jugador realice trabajos diferenciados y en horarios distintos a los de sus colegas, dejando claro que nadie está por encima del reglamento interno, sin importar el currículum o el sueldo que perciba.

Anthony Martial jugando con Monterrey ante Mazatlán. Mexsport

Esta decisión cuenta con el respaldo total de la directiva de Rayados, la cual busca erradicar cualquier rastro de complacencia en un plantel que tiene la obligación de ser campeón del futbol mexicano. La actitud de Anthony Martial cayó como un balde de agua fría en la afición, que esperaba ver un compromiso total de su estrella y no caprichos que afectan el rendimiento colectivo en una etapa clave de la temporada.

EL FUTURO INCIERTO DE MARTIAL EN LA SULTANA DEL NORTE

El panorama es incierto para Anthony Martial. Aunque existe la posibilidad de una reincorporación al grupo, todo depende de una disculpa pública y un cambio radical en su comportamiento. No obstante, dentro del entorno del club ya se rumora que este episodio fracturó la relación de confianza entre el jugador y el estratega. La continuidad de un elemento con este nivel de indisciplina pone en duda si realmente fue una buena inversión traer a una figura que parece más enfocada en sus propios intereses que en el éxito de Monterrey.

Anthony Martial en un partido de Concachampions ante Cruz Azul. Mexsport

El debate sobre la conducta de los jugadores extranjeros de alto perfil vuelve a la mesa. Mientras el equipo se prepara para sus próximos compromisos, la sombra de la baja de juego y los problemas extracancha acechan a una de las nóminas más caras del continente. Si Anthony Martial no recapacita pronto, su aventura en México podría terminar mucho antes de lo esperado, dejando una mancha imborrable en su paso por la Liga MX.