La lucha final del Satánico; todos los resultados del Homenajes a Dos Leyendas 2026

Daniel López ‘El Satánico’ tuvo una despedida inolvidable sobre el ring de la Arena México. El llamado “El rudo número uno” protagonizó su última lucha y lo hizo con victoria en Homenaje a Dos Leyendas 2026 del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Considerado como una leyenda de la lucha libre, salió con la máscara que portó en sus inicios como luchador profesional, su traje original. Al bajar de la escalinata de la Arena México fue reconocido por sus alumnos, familia, por autoridades de la empresa. Tuvo palabras de agradecimiento y también de perdón, para después recibir un reconocimiento.

El Satánico salió con su máscara y traje original en Homenaje a Dos Leyendas 2026 del CMLL Foto: CMLL

“Pedirle a mi esposa y a mis hijos, pedirles perdón por haberles fallado en los eventos escolares, por haberles fallado en sus cumpleaños, por haberles fallado en compromisos, pero había que trabajar, era una cosa u otra y no me arrepiento. Gracias a mi familia que me apoyó todo el tiempo y me sigue apoyando en esta decisión”, dijo El Satánico.

Ya en la batalla, mostró parte de la rudeza que lo caracterizó. A Atlantis lo rindió con toque de espaldas, mientras que a Blue Panther con un nudo y después un toque de espaldas.

Un gesto de deportivismo llegó al final, cuando “El Ídolo de los niños” salió de vestidores para aplaudir y felicitar a El Satánico. Blue Panther también lo reconoció y ambos le levantaron la mano al rudo.

“Inolvidable porque veo las lágrimas de mis hijos, de mi señora, de mi entorno familiar que vinieron a verme, de gente que vino de Guadalajara. Que bonito que un servidor en este Homenaje a Dos Leyendas haya movido a tanta gente en ese sentido. Por ser un rudo tan odiado, no creí que convocara así y que la gente tuviera esa recepción”, expresó El Satánico en conferencia de prensa.

RESULTADOS DEL HOMENAJE A DOS LEYENDAS 2026 DEL CMLL:

- Hechicero se convirtió en Campeón Mundial de Peso Completo tras vencer al suizo Claudio Castagnoli. El Alquimista del Ring opacó las marrullerías del luchador con contrato dual entre las empresas CMLL y AEW, para después rendirlo con un castigo a los brazos y cabeza.

Hechicero es el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo del CMLL, luego de derrotar a Claudio Castagnoli en Homenaje a Dos Leyendas 2026 del CMLL Foto: CMLL

- Místico, Máscara Dorada y Neón, retuvieron el Campeonato Mundial de Tríos del CMLL, luego de vencer a Jon Moxley, Wheeler Yuta y Daniel García. “Los Death Riders” sorprendieron al salir al ring por dos de los pasillos en la Arena México, acompañados por Marina Shafir.

- Pólvora perdió la máscara ante Max Star en el Octagonal infernal, donde estuvieron en juego siete incógnitas y una cabellera.

- Princesa Sugehit perdió la cabellera ante Marcela, en un triangular en el que también participó La Magnífica.

- Daniel López ‘El Satánico’ protagonizó su último combate como luchador profesional, luego de vencer a Atlantis y Blue Panther.

- Averno ganó la Copa Infernal, en una batalla en que participaron los actuales infernales (‘el Amo y Señor’, Euforia y Mephisto) contra los ex Guerreros del Infierno, Último Guerrero, Rey Bucanero y Toscano.

Tras una eliminación, Euforia ayudó a Averno, cuando hizo tropezar a Último Guerrero, el lagunero le reclamó al réferi y aprovechando la distracción, “El Amo y Señor” conectó un faul para después rendir a su eterno rival con toque de espaldas.

- Las Infernales (Lluvia, Zeuxis, Dark Silueta y Valkyria) vencieron a Persephone, La Catalina, Skadi y La Jarochita.