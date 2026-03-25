FIFA prohíbe máscaras de luchador para el repechaje mundialista en México

La FIFA anunció que las icónicas máscaras de luchador, símbolo de la cultura popular mexicana, estarán prohibidas en las tribunas durante los partidos del repechaje rumbo al Mundial de 2026 que se disputarán en Monterrey y Guadalajara. Esta medida forma parte de una lista de objetos prohibidos diseñada para garantizar la seguridad y el orden dentro de los estadios en estos encuentros decisivos.

Entre los artículos que no podrán ingresar se encuentran alimentos y bebidas, banderas, laptops y tablets, plumas, aerosoles, mantas o letreros, instrumentos musicales, envases o recipientes, así como cualquier objeto que pueda representar un riesgo o dificultar la supervisión de los asistentes. La prohibición de las máscaras de luchador se debe a que no estará permitido entrar a los estadios con con cualquier tipo de máscara, incluida la de luchador.

Además, las autoridades confirmaron que todos los boletos serán digitales, eliminando la venta física en taquillas. Esta medida busca agilizar el acceso, reducir riesgos de reventa y evitar boletos falsificados en un evento de alta demanda.

En cuanto a la logística de ingreso, en Monterrey se habilitarán tres estacionamientos con tarifa establecida, mientras que en Guadalajara se ofrecerán rutas gratuitas de transporte desde puntos específicos hacia el Estadio Akron, siempre que los aficionados estén registrados y cuenten con su boleto digital.

Con estas medidas, la FIFA y las autoridades buscan garantizar que los partidos del repechaje se desarrollen con seguridad y sin contratiempos, protegiendo tanto a los asistentes como al personal en los estadios mexicanos.