Averno destrona a Atlantis Jr; es nuevo Campeón Mundial Histórico

Averno impuso su ley durante la gira de Fantasticamanía 2026, al destronar a Atlantis Jr en el mítico Korakuen Hall de Tokio, Japón, para ser el nuevo Campeón Mundial Histórico de Peso Semicompleto.

La experiencia y el poderío fueron claves para que Averno se alzara con el brazo en lo alto. Ahora, “El Amo y Señor” fija la mira en Místico.

Averno reconoció la lucha que dio Atlantis Jr CMLL

“Atlantis Jr te llegó tu hora y como lo dije, desde Japón para México, aquí está el Amo y Señor, y esperen más, sobre todo tú Príncipe de Plata y Oro”, dijo Averno tras proclamarse nuevo Campeón Mundial Histórico de Peso Semicompleto.

Para Atlantis Jr significa un momento de nostalgia, no sólo por dejar el campeonato, sino porque fue en una Fantasticamania que debutó, la de 2019.

Hace unos días, Averno tuvo la oportunidad de destronar a Atlantis Jr. Sin embargo, en un triangular con Soberano Jr en la Arena México, ‘El Heredero de la Atlántida” aprovechó la confusión sobre el ring para rendir al ‘Amo y Señor’.

Dos semanas antes, Averno ya le había advertido a Atlantis Jr que acabaría con su felicidad y recordó que ya le había ganado a su papá.

“Me voy a enfrentar a un gran luchador, viene de una gran trayectoria, pero si ya le he ganado a su papá, que no le gane al Jr”, indicó el rudo en el CMLL Informa.