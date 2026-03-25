¡Cuidado con Surinam! Joël Piroe avisa que están listos para hacer historia y clasificar al Mundial

Joël Piroe, delantero de Surinam y del Leeds United de la Premier League inglesa, aseguró que la selección caribeña está ilusionada por conseguir su boleto al Mundial 2026. El atacante destacó que la unidad del grupo será su principal arma para enfrentar primero a Bolivia y luego a Irak en el duelo definitivo que definiría su pase a la Copa del Mundo.

“Creo que ha sido un sueño para todo el país, pero no nos imaginamos que estaríamos tan cerca de hacer historia para el futbol surinamés. Nos hemos adaptado bastante bien al manager y a los jugadores; algunos los conozco desde hace más tiempo que otros, pero estamos trabajando para mejorar nuestra conexión grupal”, declaró Piroe.

La Selección de Surinam se encuentra entrenando en Monterrey Surinamese Football Federation

El delantero también destacó el ambiente previo en Monterrey, donde se disputará el primer duelo de repechaje:

Lo que más he buscado es sobre el estadio, es realmente asombroso. De mi tiempo en el PSV Eindhoven jugando con Hirving ‘Chucky’ Lozano aprendí lo grande que es el futbol en México. Solo puedo decir que desde el momento en que llegamos vimos cómo se vive la Copa del Mundo aquí, y nos estamos preparando para ella”.

Surinam se enfrentará a Bolivia este jueves 26 de marzo a las 16:00 horas en el Estadio BBVA de Monterrey, buscando avanzar al enfrentamiento definitivo contra Irak y así asegurar su lugar en el Mundial 2026.