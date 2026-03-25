Oficial: La NFL anuncia cambios en el inicio de la temporada debido al primer juego en Australia

La NFL está lista para hacer historia con un inicio de temporada sin precedentes, en el que la globalización del deporte modificará incluso una de sus tradiciones: la presentación del vigente monarca. Los Seattle Seahawks, campeones del Super Bowl LX, no abrirán la temporada en el tradicional Thursday Night, sino que jugarán un día antes, en miércoles, marcando un cambio significativo en la estructura del calendario.

Este ajuste responde a un hecho histórico: la NFL celebrará su primer partido oficial en Australia, donde los Los Angeles Rams se enfrentarán a los San Francisco 49ers en el icónico Melbourne Cricket Ground.

El partido en territorio australiano ocupará el tradicional espacio del jueves por la noche en Estados Unidos, lo que obligó a la liga a adelantar el comienzo de la temporada 2026-2027 al miércoles, algo que no ocurría desde 2012, cuando los entonces campeones New York Giants enfrentaron a los Dallas Cowboys en miércoles, para no chocar al día siguiente con la presentación del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con su discurso en un evento político.

Para la NFL la estrategia es clara por expandir su marca a nivel global, llevando su producto a nuevos mercados. Australia, con una creciente base de aficionados, se convierte así en una nueva tierra para el desarrollo por el gusto del futbol americano, en una apuesta similar a la que previamente se realizó en México, Brasil, Alemania, España y Reino Unido.

Para los Seattle Seahawks, el cambio no altera su condición de protagonistas, pero sí modifica el simbolismo de su presentación. Tradicionalmente, el campeón inaugura la temporada en casa con el tradicional primer Thursday Night Football, en un evento cargado de espectáculo y simbolismo. Ahora, aunque mantendrán ese rol, lo harán en un contexto distinto.

El partido en Australia representa un hito geográfico y logístico. Equipos, horarios y transmisiones deberán adaptarse a una diferencia horaria considerable, lo que añade un nuevo nivel de complejidad a la organización del calendario.

Además, este tipo de decisiones refuerzan la intención de la liga de convertirse en un producto verdaderamente global. La NFL ya ha demostrado que puede generar impacto fuera de Estados Unidos, y ahora busca consolidar esa presencia con eventos cada vez más ambiciosos.

El inicio de la temporada 2026 será, por tanto, mucho más que el arranque de una campaña: será una declaración de intenciones. La NFL no solo quiere dominar en casa, sino también conquistar al mundo.