Antonio Mohamed explota contra el arbitraje y la Liga MX tras eliminación de Toluca

El camino del Toluca en el Clausura 2026 llegó a su fin de manera abrupta, y las reacciones en el infierno mexiquense no se hicieron esperar. Tras concretarse la dolorosa eliminación a manos del Pachuca en los cuartos de final, el estratega escarlata, Antonio Mohamed, compareció ante los medios de comunicación con un discurso sumamente frontal. Aunque el director técnico reconoció la superioridad del cuadro hidalguense en la cancha, aprovechó los reflectores para lanzar fuertes cuestionamientos que sacudieron el entorno del futbol mexicano.

Antonio Mohamed dando indicaciones. Mexsport

El timonel argentino aceptó la derrota con aparente calma, pero no guardó silencio al momento de señalar los factores que, desde su perspectiva, arruinaron la eliminatoria. Con la frustración a tope y la mente puesta en su próximo compromiso internacional, el entrenador destapó la cloaca sobre el extremo desgaste físico que sufre su plantilla y las decisiones polémicas que frenaron las aspiraciones de los Diablos Rojos en la fiesta grande.

EL ENOJO CONTRA EL ARBITRAJE Y LA PESADILLA DE LAS LESIONES

La crítica más feroz del director técnico apuntó directamente hacia el trabajo del silbante Adonai Escobedo. El 'Turco' argumentó que el penal marcado en contra resultó la clave para sentenciar la llave de cuartos de final, condicionando por completo el desarrollo táctico del encuentro. Con evidente molestia, el estratega recordó que este mismo colegiado los perjudicó previamente en un duelo frente al Atlético de San Luis, ironizando sobre cómo las autoridades deportivas lo premiaron otorgándole designaciones vitales en la Liguilla.

Enner Valencia anotando de penal ante Toluca. Mexsport

Lejos del factor arbitral, Antonio Mohamed detalló el auténtico calvario que vivió su escuadra en el aspecto médico. El equipo mexiquense encaró este vital compromiso con bajas determinantes que cortaron su capacidad ofensiva y defensiva. Las ausencias de figuras del calibre de Paulinho, sumadas a las dolencias de Everardo López en la rodilla y la distensión de clavícula de Franco Rossi, mermaron drásticamente al plantel. Ahora, el cuerpo técnico dedicará las siguientes dos semanas exclusivamente a la recuperación de sus piezas fundamentales, con la esperanza de integrar a Federico Pereira para el máximo objetivo del año: la gran final de la Concachampions.

UN CALENDARIO INCOMPRENSIBLE Y EL DARDO A LA LIGA MX

El coraje del banquillo escarlata no terminó con el análisis del partido frente a los Tuzos. El sudamericano giró la mira hacia las altas esferas de la Liga MX, criticando sin piedad la estructura y planeación de los torneos. Reprochó duramente la saturación de encuentros y las fechas dobles, indicando que los atletas soportan una carga inhumana y llegan a las instancias definitivas totalmente rotos y sin la preparación física requerida.

Antonio Mohamed dirigiendo a Toluca ante LAFC. Mexsport

El punto de mayor indignación llegó al evaluar el futuro a corto plazo de la liga. El entrenador tachó de "increíble" el hecho de que el torneo Apertura 2026 inicie actividades mientras el Mundial 2026 todavía se encuentre en fase de competencia. Utilizando un tono de total sarcasmo, cuestionó si los dirigentes mexicanos realmente confían en que la Selección Nacional llegará a la final de la Copa del Mundo como para justificar un calendario tan apresurado. Para rematar, sentenció que el torneo azteca es el único en el planeta con una logística tan deficiente, evidenciando que el descanso de los protagonistas importa muy poco frente a los intereses comerciales.