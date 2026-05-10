“Cuando está Efraín Juárez está, aquí es de película”

Efraín Juárez, entrenador de los Pumas, no se guardó en retórica tras el pase a las semifinales del torneo Clausura 2026, en una sufrida serie ante las Águilas del América (global 6-6).

“Vamos paso a paso, el camino es rocoso, cuesta arriba, hoy tenemos una semifinal contra un rival importante, los mejores cuatro equipos están en la siguiente ronda, paso a paso, quedan muchas cosas por corregir, los primeros 20 minutos ni yo me los esperaba, hay que sufrir, cuatro penales en dos partidos, parte de esta ideología es esto, son los Pumas, al minuto 87 un penalti para eliminarnos, lo fallan, es película, cuando Efraín Juárez está aquí es película”, expresó en conferencia de prensa.

Sin embargo, el timonel auriazul prometió un profundo análisis para “no sufrir más de la cuenta”.

“Seguramente (se puede sufrir menos), en Liguilla es así, nos encantaría sufrir menos, hoy tenemos un trabajo de muchas emociones, entonces haré un análisis con esa calentura. Me voy a sentar, ver el juego y mañana después de estas emociones, hay que ir a entrenar y tendré claro un análisis de qué mejorar, cómo no sufrir tanto y con estos equipos de jerarquía más allá”.

Efraín Juárez no podía irse sin un par de reconocimientos, uno al América y otro a la afición de los Pumas, en el Olímpico Universitario.

“Felicitarlos (al América), porque no bajaron los brazos, nos la pusieron complicada… Partido espectacular, ambos equipos que se entregan, no podemos negar que tienen mucha jerarquía, calidad, la fortuna también juega y conozco ambos mundos, la gente, el espectáculo que se da. Es futbol, a todos los Pumas que se sientan orgullosos, le ganamos a un equipo de jerarquía en casa, sufriendo, pero por los objetivos planteados. En mi presentación dije que uno de esos objetivos es que la gente se sienta orgullosa con lo que representamos”, manifestó tras un recordatorio de sus logros tras su retiro como jugador y con notable entusiasmo por enfrentar al Pachuca en la siguiente ronda.