André Jardine culpa al arbitraje de la eliminación del América ante Pumas

Aunque orgulloso del esfuerzo del América, André Jardine quedó resentido con el arbitraje de César Ramos Palazuelos, en la vuelta de cuartos de final contra los Pumas.

“Primero, felicitar a Pumas por el pase, otro de los partidos que justifica el clásico, hubo realmente dos equipos, muy orgulloso de la postura en que competimos, jugamos, pero tuvimos clara sensación de nuestra parte de seis penales en la serie, pero sólo nos pitaron cuatro. Hoy uno que no se marca uno, pero hablar de esto no vale la pena, me quedo con que mis jugadores demostraron en la cancha, Pumas tuvo mérito, con un equipo como éste es sentirse representado y en la grandeza saber ganar y perder”, destacó André Jardine tras la eliminación del América, en el Olímpico Universitario (global 6-6).

André Jardine y sus jugadores cabizbajos. Jose Luis Melgarejo

EL FUTURO DE JARDINE Y LA PRESIÓN EN COAPA

Sobre su continuidad al mando de las Águilas, el técnico brasileño dejó su buena fe de continuar.

“Ver el cargo de entrenador del América es una silla que siempre pesada, están al mando el patrón (Emilio Azcártraga) y el presidente deportivo (Santiago Baños), yo estaré en cuanto ellos piensen y que esté a la altura de este puesto, no es fácil, hablar de eso no es el mejor momento.

André Jardine con semblante cabizbajo. Mexsport

“Queda descansar de un semestre exigente, duro con nosotros, de momentos importantes y de refrescar la cabeza, mañana ver cómo están los sentimientos”, añadió Jardine, quien junto a su equipo técnico cortará filas este lunes por la mañana, en Coapa.

EL RESPALDO INCONDICIONAL A HENRY MARTÍN

Pero sí fue frontal con su postura hacia Henry Martín, delantero que falló el penalti con el que América pudo darle vuelta a la serie, en los minutos finales de la eliminatoria, en C.U.

André Jardine abrazando a Brian Rodríguez. Mexsport

“Henry Martín obviamente está muy dolido, por el gran líder que es, difícil de mesurar el dolor, yo como DT enaltecer su liderazgo y dificultades, las lesiones, la dificultad de este nivel en que está, es una persona que nunca bajó los brazos, trabajó fuerte para estar en este momento, 200 por ciento representado por él, en el americanismo también no es fácil de venir con tres títulos, ahora ver al Toluca que no logra hilar otro. De mi parte siempre tendrá apoyo, de los mejores capitanes que he conocido en mi vida, es un jugador que piensa en el equipo todo tiempo, le debemos apoyo todo el club y la afición”, finalizó.