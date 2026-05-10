David Faitelson se 'engancha' con Joaquín López-Dóriga por polémica en el Pumas vs América

El electrizante empate entre los Pumas de la UNAM y las Águilas del América desató la locura total dentro de la cancha del Estadio Olímpico Universitario, pero la intensa batalla también trascendió el terreno de juego. Las pasiones llegaron a las redes sociales, donde dos pesos pesados de los medios de comunicación mexicanos protagonizaron un tenso intercambio de mensajes. El controversial David Faitelson no dudó en engancharse y responder de manera frontal a las críticas lanzadas por el reconocido periodista Joaquín López-Dóriga, encendiendo aún más el entorno del Clásico Capitalino.

César Ramos hablando con Brian Rodríguez. Mexsport

Todo el alboroto digital comenzó a raíz de la intensidad que se vivió en la transmisión televisiva. Mientras el dramatismo se apoderaba de los miles de aficionados, el famoso presentador de noticias utilizó su cuenta oficial de X (antes Twitter) para arremeter contra la narrativa de los comentaristas deportivos que cubrían las acciones de la Liguilla.

EL RECLAMO DE JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA CONTRA LOS CRONISTAS

Con la agudeza que lo caracteriza, el comunicador señaló una supuesta parcialidad evidente en los micrófonos. Durante los minutos finales del compromiso, cuando los visitantes buscaban desesperadamente darle la vuelta al marcador global, el periodista publicó un mensaje que sacudió la plataforma. Afirmó tajantemente que los relatores pedían a gritos una victoria azulcrema, inclinando toda su crónica hacia el bando de Coapa y demeritando el esfuerzo de los locales.

La respuesta de David Faitelson a Joaquín López-Dóriga. Foto: Redes Sociales

A pesar de su visible molestia por la aparente preferencia de la narración, López-Dóriga celebró la resistencia de la escuadra felina. Remató su publicación con un fuerte mensaje de aliento para los universitarios, destacando que el duelo resultó de auténtico infarto, tal como dicta la costumbre cuando estas dos enormes instituciones se ven las caras en la fiesta grande del futbol mexicano.

LA CONTUNDENTE RESPUESTA DE DAVID FAITELSON

Las reacciones de los internautas llovieron de inmediato, pero el comentario que acaparó todos los reflectores provino del exanalista de TV Azteca y actual rostro de TUDN. Fiel a su estilo combativo y sin filtros, David Faitelson decidió contradecir directamente al veterano periodista. El polémico comentarista defendió lo que ocurrió en el césped y aseguró que el desarrollo del juego justificó por completo el asombro de los cronistas.

David Faitelson conduciendo su programa. Redes Sociales

En su réplica, el especialista deportivo le aclaró a su colega que la situación fue muy diferente a lo que percibió a través de la pantalla. Argumentó que el cuadro de Pumas simplemente desapareció del mapa luego de marcar el 3-0 parcial, mientras que el América demostró gallardía y jamás bajó los brazos ante la adversidad. Incluso, el analista admitió abiertamente que, tras el arranque explosivo de los locales, llegó a pensar que los auriazules firmarían una humillación histórica sobre su más odiado rival en el sur de la capital.

Para cerrar el intenso debate, el experto en deportes lanzó una dura advertencia sobre el funcionamiento de los felinos de cara a la antesala de la gran final. Subrayó que el equipo comandado por Efraín Juárez necesita recuperar urgentemente su máximo nivel de futbol si aspira a levantar el anhelado título. Este choque de trenes mediático dividió de inmediato a las aficiones de ambos clubes, demostrando que la rivalidad capitalina genera debates acalorados en todos los rincones del país.