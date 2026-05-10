¡Adiós al bicampeón! Pachuca elimina a Toluca y avanza a Semifinales

Pachuca terminó con el sueño de Toluca, eliminó al bicampeón con marcador global de 3-0 (2-0 en la vuelta) y los Tuzos consiguieron su boleto a las Semifinales del Clausura 2026 correspondiente a la Liga MX; Pumas o Cruz Azul serán su rival en la antesala de la contienda por el título.

Luego de haber impuesto condiciones (0-1) en el Infierno ante Pachuca durante el partido de ida, el conjunto de Esteban Solari recibió a Antonio Mohamed y compañía para los últimos 90 minutos de una eliminatoria que comenzaba con polémica y movimiento en el marcador.

Toluca llegó obligado a anotar 2 goles en el Estadio Hidalgo para soñar con avanzar a Semifinales. Mexsport

Pachuca 1-0 Toluca

Con la obligación de ganar por dos tantos en El Huracán, Enner Valencia entró al área, donde fue derribado por Bruno Méndez, contacto que Adonai Escobedo consideró suficiente para marcar el penal en favor de los locales que el propio delantero ecuatoriano terminaría convirtiendo (10’) para darle rumbo a la eliminatoria.

En el resto de la primera parte, Toluca logró tomar el esférico en diversos lapsos, sin embargo, los intentos de Pável Pérez (34’) y Nico Castro (45+1’) estrellaron el esférico en el poste y ahogaban sus posibilidades para acercarse en una serie donde estaban obligados a anotar 3 goles sin recibir más castigo por parte de los de la Bella Airosa.

Pachuca 2-0 Toluca

Fue en el inicio de la segunda mitad (47’) cuando los locales ni siquiera dejaron respirar al actual bicampeón de la Liga MX, por lo que tras un pase filtrado, Kenedy terminó completamente solo frente al arco de los Diablos y marcó el 3-0 global que obligaba a que Toluca tuviera que anotar cuatro tantos en el resto del compromiso.

Los minutos transcurrieron, el marcador no se movió más y Pachuca se convirtió en el tercer semifinalista del Clausura 2026, sentenciando el sueño de Toluca para consagrarse Tricampeón; Mohamed y compañía únicamente deberán centrarse en la Final de Concachampions, donde se medirán ante Tigres.

Para las Semifinales, Pachuca aún no cuenta con un rival definido, ya que deberá esperar al resultado del Clásico Capitalino desde el Estadio Olímpico Universitario; si avanza América, los Tuzos se medirán a Cruz Azul en la antesala de la Final. Mientras que su rival en la siguiente instancia será Pumas en caso de que los universitarios impongan condiciones ante las Águilas. En ambos casos, cerrarán como visitante.

Las Semifinales del Clausura 2026 se jugarán el miércoles 13 y jueves 14 (ida), mientras que los partidos de vuelta se protagonizarán el sábado 16 y domingo 17 de mayo.

Pachuca es el tercer calificado a las Semifinales del Clausura 2026; cerrarán su eliminatoria como visitantes. Mexsport

BFG