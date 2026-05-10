Liga MX - Clausura 2026: Pachuca vs Toluca - EN VIVO (Cuartos de Final - Vuelta)
Sigue EN VIVO el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 entre Pachuca y Toluca, a través de nuestro Minuto a Minuto
Oussama Idrissi se escapaba junto a Enner Valencia, pero no entregó bien el balón
Los Tuzos adelantan líneas y evitan que los Diablos sigan bombardeando su arco
Disparo de Nicolás Castro que se va apenas por encima del travesaño
Pavel Pérez, el más participativo de Toluca, saca un potente disparo que se impacta en la base del metal derecho del arco de Pachuca
Pavel Pérez se animó de media distancia, pero su disparo se fue altísimo
Víctor Guzmán estaba habilitando a Enner Valencia en una jugada de 'madruguete', pero Adonai Escobedo regresa la jugada
Los Diablos quieren reaccionar, pero está fallando en los últimos toques
Disparo de Mauricio Isaís que se va completamente desviado del arco tuzo
Disparo de Pavel Pérez que se va apenas a un lado del arco de Carlos Moreno
Los ánimos de Toluca bajaron con la anotación de los Tuzos, pero no renuncia al ataque
Enner Valencia se plantó mano a mano, pero el guardameta de Toluca le roba el balón con la pierna derecha
Oussama Idrissi es amonestado por lanzarle el balón a Nicolás Castro
Enner Valencia engaña desde los once pasos a Luis García e incrementa la ventaja de los Tuzos en el marcador global
Enner Valencia cae dentro del área tras un contacto de Marcel Ruiz y Adonai Escobedo señala la pena máxima
Disparo de Enner Valencia que rechaza la zaga del Toluca
Los Diablos toman el balón y buscan encontrar rápido el empate en el global
Balón filtrado de Marcel Ruiz con peligro, pero no encuentra a nadie al espacio
Toluca por la remontada y Pachuca a asegurar su pase a Semifinales
Los Tuzos ganaron 1-0 en el Estadio Nemesio Diez y los Diablos están obligados a ganar por dos goles de diferencia para avanzar a Semifinales
Los Tuzos llegan a casa con ventaja de 1-0 y buscarán poner fin al reinado de los Diablos en el Estadio Hidalgo