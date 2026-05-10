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Liga MX - Clausura 2026: Pachuca vs Toluca - EN VIVO (Cuartos de Final - Vuelta) 

Sigue EN VIVO el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 entre Pachuca y Toluca, a través de nuestro Minuto a Minuto

Por: Enrique López

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Pachuca vs Toluca en la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026.Foto: Redes Sociales
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Pachuca
(2) 10 (0)
Toluca
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Liga MX - Clausura 2026: Pachuca vs Toluca - EN VIVO (Cuartos de Final - Vuelta)
42'Contragolpe desperdiciado

Oussama Idrissi se escapaba junto a Enner Valencia, pero no entregó bien el balón

38'Pachuca aleja a Toluca de su campo

Los Tuzos adelantan líneas y evitan que los Diablos sigan bombardeando su arco

36'¡¡Ceercaa Toluca!!

Disparo de Nicolás Castro que se va apenas por encima del travesaño

34'¡¡Al poosssteeee!!

Pavel Pérez, el más participativo de Toluca, saca un potente disparo que se impacta en la base del metal derecho del arco de Pachuca

31'¡¡La sacó del estadio!!

Pavel Pérez se animó de media distancia, pero su disparo se fue altísimo

28'¡Casi sorprende Pachuca!

Víctor Guzmán estaba habilitando a Enner Valencia en una jugada de 'madruguete', pero Adonai Escobedo regresa la jugada

27'Toluca luce muy impreciso en el Hidalgo

Los Diablos quieren reaccionar, pero está fallando en los últimos toques

24'Muy lejos el intento de Toluca

Disparo de Mauricio Isaís que se va completamente desviado del arco tuzo

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Enner Valencia celebrando con sus compañeros.Mexsport
21'¡¡Ceercaa Toluca!!

Disparo de Pavel Pérez que se va apenas a un lado del arco de Carlos Moreno

18'Partido equilibrado tras el gol

Los ánimos de Toluca bajaron con la anotación de los Tuzos, pero no renuncia al ataque

15'¡¡Salvaaa Luis García!!

Enner Valencia se plantó mano a mano, pero el guardameta de Toluca le roba el balón con la pierna derecha

13'Tarjeta amarilla para Pachuca

Oussama Idrissi es amonestado por lanzarle el balón a Nicolás Castro

10'¡¡¡Gooooooooooooooooooool del Pachuca!!!

Enner Valencia engaña desde los once pasos a Luis García e incrementa la ventaja de los Tuzos en el marcador global

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Enner Valencia anotando de penal ante Toluca.Mexsport
8'¡Penal para Pachuca!

Enner Valencia cae dentro del área tras un contacto de Marcel Ruiz y Adonai Escobedo señala la pena máxima

7'¡¡Tapaaa la defensa escarlata!!

Disparo de Enner Valencia que rechaza la zaga del Toluca

5'Toluca quiere el protagonismo

Los Diablos toman el balón y buscan encontrar rápido el empate en el global

3'Primer intento de Toluca

Balón filtrado de Marcel Ruiz con peligro, pero no encuentra a nadie al espacio

Primer Tiempo¡¡Rueda el balón en el Estadio Hidalgo!!

Toluca por la remontada y Pachuca a asegurar su pase a Semifinales

17:00 HrsSalen los equipos al campo del Estadio Hidalgo
16:50 HrsPachuca llega con la mínima ventaja al duelo de vuelta

Los Tuzos ganaron 1-0 en el Estadio Nemesio Diez y los Diablos están obligados a ganar por dos goles de diferencia para avanzar a Semifinales

16:30 HrsAlineación de Pachuca
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Alineación de Pachuca ante Toluca.Foto: Redes Sociales
16:30 HrsAlineación de Toluca
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Alineación de Toluca ante Pachuca.Foto: Redes Sociales
16:10 Hrs¡¡Bienvenidos al partido entre Pachuca y Toluca, correspondiente a la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026!!

Los Tuzos llegan a casa con ventaja de 1-0 y buscarán poner fin al reinado de los Diablos en el Estadio Hidalgo

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