Liga MX - Clausura 2026: Pachuca vs Toluca - EN VIVO (Cuartos de Final - Vuelta) 

Oussama Idrissi se escapaba junto a Enner Valencia, pero no entregó bien el balón

Los Tuzos adelantan líneas y evitan que los Diablos sigan bombardeando su arco

Pachuca aleja a Toluca de su campo

38' Pachuca aleja a Toluca de su campo

Disparo de Nicolás Castro que se va apenas por encima del travesaño

Pavel Pérez, el más participativo de Toluca, saca un potente disparo que se impacta en la base del metal derecho del arco de Pachuca

Pavel Pérez se animó de media distancia, pero su disparo se fue altísimo

Víctor Guzmán estaba habilitando a Enner Valencia en una jugada de 'madruguete', pero Adonai Escobedo regresa la jugada

Los Diablos quieren reaccionar, pero está fallando en los últimos toques

Toluca luce muy impreciso en el Hidalgo

27' Toluca luce muy impreciso en el Hidalgo

Disparo de Mauricio Isaís que se va completamente desviado del arco tuzo

Muy lejos el intento de Toluca

24' Muy lejos el intento de Toluca

Disparo de Pavel Pérez que se va apenas a un lado del arco de Carlos Moreno

Los ánimos de Toluca bajaron con la anotación de los Tuzos, pero no renuncia al ataque

Enner Valencia se plantó mano a mano, pero el guardameta de Toluca le roba el balón con la pierna derecha

Oussama Idrissi es amonestado por lanzarle el balón a Nicolás Castro

Enner Valencia engaña desde los once pasos a Luis García e incrementa la ventaja de los Tuzos en el marcador global

Enner Valencia cae dentro del área tras un contacto de Marcel Ruiz y Adonai Escobedo señala la pena máxima

Disparo de Enner Valencia que rechaza la zaga del Toluca

Los Diablos toman el balón y buscan encontrar rápido el empate en el global

Balón filtrado de Marcel Ruiz con peligro, pero no encuentra a nadie al espacio

Toluca por la remontada y Pachuca a asegurar su pase a Semifinales

¡¡Rueda el balón en el Estadio Hidalgo!!

Primer Tiempo ¡¡Rueda el balón en el Estadio Hidalgo!!

Salen los equipos al campo del Estadio Hidalgo

17:00 Hrs Salen los equipos al campo del Estadio Hidalgo

Los Tuzos ganaron 1-0 en el Estadio Nemesio Diez y los Diablos están obligados a ganar por dos goles de diferencia para avanzar a Semifinales

Pachuca llega con la mínima ventaja al duelo de vuelta

16:50 Hrs Pachuca llega con la mínima ventaja al duelo de vuelta

16:10 Hrs ¡¡Bienvenidos al partido entre Pachuca y Toluca, correspondiente a la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026!!