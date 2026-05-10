Liga MX: Así se jugarán las Semifinales del Clausura 2026

Tras eliminatorias de alarido, se definieron las Semifinales del Clausura 2026, donde cuatro equipos mantienen las posibilidades de ser campeón de Liga MX. Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca, los protagonistas.

Ante la ausencia de los seleccionados nacionales por la convocatoria de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026, los ocho equipos que lograron calificar a la Fiesta Grande del futbol mexicano tuvieron que realizar modificaciones, siendo trascendentales algunas de ellas; América, Tigres, Atlas y Toluca fueron los eliminados en esta ronda.

Marcadores globales de los Cuartos de Final correspondientes al Clausura 2026:

- *Pumas 6-6 América.

- *Chivas 3-3 Tigres.

- Cruz Azul 4-2 Atlas.

- Pachuca 3-0 Toluca.

* Avanzó gracias a su posición en la tabla general tras la Fase Regular del Clausura 2026.

Panorámica del Estadio Olímpico Universitario previo al Pumas Vs América del Clausura 2026. Mexsport

Semifinales del Clausura 2026 en la Liga MX

Los partidos de ida correspondientes a la antesala de la Final se disputarán entre el miércoles 13 y jueves 14, mientras que los compromisos de vuelta estarán jugándose entre el sábado 16 y domingo 17 de mayo.

(1º) Pumas Vs Pachuca (4º)

Pumas y Pachuca protagonizarán la primera semifinal del Clausura 2026, equipos que se han medido en diversas instancias en la historia de la Liguilla.

Su antecedente más reciente corresponde a la Jornada 17, donde los capitalinos lograron imponerse 0-2 en la Bella Airosa, resultado que les representó el liderato del torneo.

La última vez que chocaron en la Liguilla fue el torneo pasado (Apertura 2025), donde los Tuzos eliminaron a Pumas tras vencerlos 3-1 en duelo correspondiente al Play-in.

Ida: Estadio Hidalgo.

Vuelta: Estadio Olímpico Universitario.

La última vez que Pachuca y Pumas se enfrentaron en eliminatoria directa, Tuzos eliminó a los universitarios. Mexsport

(2º) Chivas Vs Cruz Azul (3º)

Acaparando todos los reflectores, el Rebaño y La Máquina volverán a protagonizar una eliminatoria en la Liguilla del Clausura 2026 donde los cementeros podrían salir como favoritos debido a las bajas con las que cuenta el cuadro tapatío; las sedes de estos partidos se definirán en la siguientes horas debido a la entrega del Akron y el Banorte a FIFA para el Mundial 2026.

En la Fase Regular, Cruz Azul derrotó 2-1 a Chivas en la Jornada 7, mientras que la última ocasión en la que chocaron en Liguilla, Chicharito falló el penal que representó su último partido con el Rebaño y la eliminación del conjunto Rojiblanco.

Ida: sede por confirmar entre el Estadio Cuauhtémoc y el Banorte; Cruz Azul será local.

Vuelta: sede por confirmar con Chivas fungiendo como local.

Cruz Azul eliminó a Chivas la última ocasión en la que chocaron en Liguilla. Mexsport

BFG