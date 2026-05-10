Esteban Solari se ilusiona con la semifinal: "Pachuca no pierde su identidad"

Pachuca está en las semifinales del Clausura 2026 tras derrotar al Toluca y, ahora, su próximo rival serán los Pumas de la UNAM quienes dejaron fuera al América en un final cardiaco.

El estratega argentino Esteban Solari se mostró conmovido y orgulloso por la disciplina táctica de sus dirigidos, quienes no solo ganaron ambos cotejos de la serie, sino que mantuvieron su arco invicto ante la ofensiva escarlata.

“Felicitar a mi equipo y mis jugadores, hicieron una serie excelente, ganarle dos partidos al bicampeón, que es un gran equipo y no permitir que te conviertan, es mucho trabajo para ellos”, indicó el estratega.

“No es sencillo lo que lograron, la dinámica de los dos partidos, pudimos mostrarnos un rival difícil, mantener nuestra idea. Después del partido que ganamos allá, era un desafío ser los que éramos todo el año, que no se conforma con todo lo que tiene, ese es el mayor éxito, no perder la identidad. Generamos mínimo 10 ocasiones, permitimos unas cinco al rival y el resultado es justo. Estoy muy ilusionado con su desempeño, el rival que venga, la sensación es que vamos a pelear igual”.

El vínculo con la afición hidalguense

Uno de los pilares en la gestión de Solari ha sido la conexión con la tribuna. El técnico reconoció que el apoyo recibido, incluyendo una serenata previa al encuentro, fue combustible puro para el grupo:

“A los hinchas y a la afición agradecerles, ayer me dieron una muestra de su cariño al hotel y la sentimos. Me lo hizo saber de manera particular en la cancha, yo sé la responsabilidad que tengo de armar un proyecto, no le fallamos a la gente, jugamos con corazón, humildes pero vamos para adelante”.

Gestión física y humildad ante Pumas

De cara al choque contra los Pumas de la UNAM, Solari subrayó la importancia de la recuperación en un calendario tan apretado:

“Sin duda que hay que saber gestionar un poco el desgaste de los jugadores. Sabemos que tendremos nuestra primera serie en casa. Recuperar los jugadores porque hicieron un gran esfuerzo y a partir de ahí tenemos un gran plantel, grandes jugadores, ilusión en el grupo por la serie que se hizo. El partido que venga será muy difícil y hay que saber jugarlos”.