¿Abandonados en su 110 aniversario?: Boletos disponibles para América Vs Monterrey

América recibirá a Monterrey este sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Banorte, día en el que celebrarán su 110 aniversario, sin embargo, la afición no ha respondido como se esperaba, dejando miles de boletos disponibles a menos de 24 horas de que el balón comience a rodar.

En busca de convertirse en el líder del certamen a pocas semanas de su final, Guillermo Almada y América desean sumar 3 puntos ante los Rayados de Matías Almeyda que regresan a la capital del país, misma en la que en su más reciente partido de Liga MX cayeron frente al Atlante.

La fecha no puede dejarse a un costado, ya que el 12 de octubre, las Águilas cumplirán 110 años de existencia, motivo por el que el conjunto Azulcrema planea una gran celebración junto a su afición, misma que a pocas horas del compromiso sigue brillando por su ausencia en la tribuna, dejando miles de boletos disponibles para este atractivo duelo.

Con un valor de 770 millones de dólares, América es el 29º de la lista según Sportico. Mexsport

A través de la boletera oficial del Estadio Banorte, se pueden apreciar diversas secciones del recinto con total disponibilidad para que los aficionados puedan hacerse sentir en el tres veces mundialista, sin embargo, el costo de los boletos podría ser un factor fundamental por el que los aficionados se alejan del inmueble.

El partido entre América y Monterrey cuenta con historia, desde la Final de Liga MX ganada por Rayados en el Coloso de Santa Úrsula, hasta la obtenida por las Águilas en el Gigante de Acero para sellar el ansiado e histórico tricampeonato.

Un triunfo de América podría poner a los de Guillermo Almada en el primer lugar de la tabla de posiciones de manera provisional, dejando a unos Rayados fuera de zona de clasificación justo cuando el torneo agoniza.

Por su parte, la victoria de los regiomontanos significaría un nuevo envión anímico -y en la tabla- que los devuelva a pelear palmo a palmo con quienes se apoderan de los últimos sitios que dan acceso a la Fiesta Grande del Apertura 2026, peldaños en los que se encuentran Cruz Azul y Xolos de Tijuana.

BFG