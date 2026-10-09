Artista sorpresa y show de pirotecnia, así celebrará el América su aniversario 110

El América alista una gran fiesta el sábado por la noche. El Estadio Banorte se cobijará de amarillo por los 110 años de existencia que el club cumplirá este 12 de octubre.

El escenario, el duelo ante Rayados de Monterrey, en la reanudación del torneo Apertura 2026, luego de la Fecha FIFA.

El América preparara un show musical al descanso entre capitalinos y el Monterrey Mexsport

Las Águilas no sólo quieren goles y la victoria, buscan vivir una jornada de ensueño, para rendir tributo a su historia, una que sólo puede presumir el equipo más ganador de México.

La fiesta americanista planea un homenaje con leyendas de diversas generaciones del equipo, al tiempo que se recordarán de manera póstuma a otras en las pantallas gigantes del Coloso de Santa Úrsula.

De igual modo, el América preparara un show musical al descanso entre capitalinos y regios; el artista invitado se mantiene como sorpresa, lo mismo que el audiovisual.

Se contempla un recinto tapizado de amarillo, colorido que cobrará mayor vida con el espectáculo de luces y pirotecnia, además de los mensajes que se tienen listos con estrellas deportivas.

En la previa, las barras de animación convocaron a un mega recibimiento en las inmediaciones del club, un río azulcrema que vislumbra caos en diversas entradas del recinto.

Antes del pitazo inicial, aficionados podrán interactuar por premios con los presentadores de ceremonias de las Águilas.