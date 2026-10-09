América lanza camiseta conmemorativa por el 110 aniversario del club

En vísperas de su aniversario el Club América hizo la presentación oficial de su tercer uniforme de la temporada, una camiseta conmemorativa en honor a los 110 años de historia de la institución.

El nuevo plumaje de las Águilas está inspirado en los uniformes de la década de los 70, dejando un poco el amarillo de los últimos años y volviendo a ese tono crema tan característico de la época. Además, la camiseta cuenta con el antiguo escudo del club, grande y en el centro del pecho como en ‘los viejos tiempos’.

De igual forma se lanzó un uniforme de portero en un tono azul rey, el cual hace referencia y homenaje al histórico Héctor Miguel Zelada.

Un punto a destacar es que en la presentación de esta nueva camiseta se logra ver la misma libre de marcas y sin una sola publicidad y así fue puesta a la venta, aunque habrá que esperar para saber si es que en cancha esto permanecerá de esa manera.

Además, la marca deportiva alemana que patrocina al Club América también lanzó toda una linea de ropa donde se encuentra más camisetas, pants, gorras y más; todo bajo la misma estética retro del club.

América estrenará uniforme este fin de semana

El próximo 12 de octubre será el aniversario del club, pero la fiesta comenzará este mismo sábado en el Coloso de Santa Úrsula cuando el América reciba a los Rayados de Monterrey en duelo correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026.

De acuerdo con información proporcionada por la propia Liga MX, el conjunto de Coapa lucirá esta nueva indumentaria frente al equipo regiomontano.

Se espera que la rama Femenil también porte el nuevo uniforme, pero esto no ha sido confirmado por la liga y tendrá que esperar algunos días más pues la Liga Femenil se encuentra en pausa debido a la Fecha FIFA.