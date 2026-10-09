Miguel Borja le manda mensaje a la afición del América por el 110 aniversario: “Eligieron bien”

Este sábado, América enfrentará a Rayados en el marco de su 110 aniversario. Ante esto, Miguel Borja, delantero de las Águilas, se dijo feliz de estar en una fecha tan importante dentro del club más grande de México. De igual forma, el ‘Colibrí’ señaló que, acorde a la grandeza de la institución, también espera dejar una huella en el club y cortar una de las sequías más largas dentro del Nido.

Previo al juego ante Monterrey de este sábado, los festejos por el aniversario 110 de América ya comenzaron en Coapa. Dentro de esto, Miguel Borja fue de los que habló y no dudó en mandarle una felicitación a la afición americanista, quien de acuerdo a sus palabras, eligieron bien en irle al conjunto azulcrema.

“Son 110 años que no se cumplen todos los días. Felicitar al hincha porque yo creo que eligieron bien en ser hinchas de América, del club más grande. Esperamos estar mañana a la altura de la celebración. Es un club que ha sido reconocido internacionalmente. Nosotros en Colombia lo tenemos como el principal y hoy ser parte de esta fiesta es algo muy bonito”, comentó el artillero colombiano.

Miguel Ángel Borja celebra gol con América frente a Necaxa MEXSPORT

Miguel Borja respondió a declaraciones de Matías Almeyda

Previo a este encuentro de Jornada 12, Matías Almeyda, director técnico de Rayados, señaló que el enfrentamiento ante América no definirá el torneo. Ante esto, el colombiano respondió y aseguró que mañana esperan al rival en el Estadio Azteca para medir fuerzas de cara al cierre de torneo.

“Mejor que hable así. Si él lo dice y lo considera de esa forma, vamos a ver mañana, nos vemos en el estadio y veremos que pasa. El respeto a ellos ahí está y bueno, mañana nos vemos ahí en el Azteca”, dijo el atacante.

Miguel Borja quiere acabar con la sequía de títulos internacionales en América

Desde 2016, años en que las Águilas ganaron su última Concachampions, no han vuelto a festejar un título internacional dentro de Coapa. Al respecto, el ‘Colibrí’ dijo que espera aportar lo suficiente para acabar con esta malaria y que vuelvan los títulos fuera de México para el conjunto azulcrema.

“10 años han pasado del último título internacional, pero aquí en México ha sido tricampeón; es algo que no se ve muy seguido. Ya llegará el momento y yo tengo fe de que estando acá voy a levantar un título internacional”, sentenció.