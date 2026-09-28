Liga MX: Así se jugaría la Liguilla tras la Jornada 10 del Apertura 2026

Con dos Clásicos para los Cuartos de Final, así es como se jugaría la Liguilla tras la Jornada 10 del Apertura 2026 en la Liga MX; Toluca lidera por diferencia de goles, mientras que los Gallos del Querétaro se mantienen como la sorpresa en el semestre.

Superando la mitad de la Fase Regular, cada uno de los conjuntos comienza a vislumbrar su futuro en el Apertura 2026 de la Liga MX, mismo que cuenta con diversas sorpresas.

Equipos eliminados al momento: Puebla, Monterrey, Pachuca, Pumas, Atlético San Luis, Atlante, Tigres, Santos, Necaxa y FC Juárez.

Tras la Jornada 9 del Apertura 2026, Monterrey, Pachuca, Pumas y Tigres estarían eliminados de la Liguilla al mantenerse fuera de los 8 primeros. Mexsport

Cuartos de Final tras la Jornada 10 del Apertura 2026

Estos son los cuatro partidos correspondientes a los Cuartos de Final del Apertura 2026, donde los conjuntos mejor clasificados aprovecharían su sitio en la tabla de posiciones para recibir los últimos 90 minutos de la eliminatoria en casa, además de avanzar hacia Semifinales en caso de un empate en el marcador global.

(1º) Toluca Vs Xolos (8º)

Con 20 puntos y +11 en la diferencia de goles, Toluca se mantiene como líder del semestre, por lo que recibiría la vuelta de cada una de sus eliminatorias. Xolos y Gilberto Mora -con partido pendiente- marchan en el octavo peldaño, haciéndose del último sitio que da acceso a Liguilla.

Ida: Estadio Caliente.

Vuelta: Estadio Nemesio Diez.

El Estadio Nemesio Diez cuenta con capacidad para 27,273 espectadores. Mexsport

(2º) América Vs Cruz Azul (7º)

El primer Clásico de los Cuartos de Final sería el protagonizado por las Águilas de Guillermo Almada y La Máquina de Joel Huiqui, quienes en el último enfrentamiento lograron vencer de manera agónica (4-3) a los de Coapa.

Ida: Estadio Banorte.

Vuelta: Estadio Banorte.

Tras la remodelación para el Mundial 2026, el Estadio Banorte cuenta con una capacidad total e 88,084 espectadores. Mexsport

(3º) Chivas Vs Atlas (6º)

Una vez que se reanude la Liga MX tras la Fecha FIFA, el balón rodará en la Perla Tapatía con el duelo entre Rojiblancos contra Rojinegros, donde Atlas -desde la instauración de los torneos cortos- buscaría ser el primer conjunto que termina la Fase Regular de Liga MX que consigue el título.

Ida: Estadio Jalisco.

Vuelta: Estadio Akron.

Chivas volvería a recibir un partido de Liguilla en el Estadio Akron luego del Mundial 2026. Mexsport

(4º) Querétaro Vs León (5º)

Pese a que es la eliminatoria que -únicamente en el papel- cuenta con menor cantidad de reflectores, los Gallos de Esteban González buscarían su sitio en las Semifinales del certamen en el que se mantienen como protagonizas y el caballo negro de un Apertura 2026 en el que intentarían hacer historia.

Ida: Estadio Nou Camp.

Vuelta: Estadio Corregidora.

Panorámica del Estadio Corregidora previo a partido de la Liga MX. Mexsport

BFG