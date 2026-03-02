América Vs FC Juárez: Irá en exclusiva por streaming

Con la obligación de la victoria, América enfrentará a FC Juárez este miércoles 4 de marzo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, partido de Liga MX que no podrá verse por TV Abierta; irá en exclusiva por streaming.

Las críticas al conjunto de André Jardine no paran. Las Águilas cayeron 1-4 frente a Tigres y para esta Jornada doble de Liga MX, deberán mostrar una nueva cara en busca de mantenerse en puestos de Liguilla, ya que marchan en el 8° sitio de la tabla con 11 puntos.

La duda de si podrán contar con futbolistas como Alejandro Zendejas o Henry Martin se mantendrá hasta última hora, ya que se encuentran en plena recuperación de sus lesiones y arriesgarlos podría significar un golpe duro –si recaen- para el calendario que presentan para este mes de marzo, donde además de Liga MX, estarán disputando los Octavos de Final de Concachampions.

Henry Martin y Alejandro Zendejas no han podido coindicir en el terreno de juego luego de las lesiones que arrastran. Mexsport

América Vs FC Juárez: Todos los detalles del partido

En busca de dar la mayor sorpresa de esta mitad de semana, los Bravos de Juárez visitarán la capital del país para medirse a las Águilas en el Estadio Ciudad de los Deportes, recinto en el que cayeron por goleada (4-0) la última vez que asistieron.

Con dudas en las alineaciones para este partido, América y FC Juárez se preparan para cerrar la Jornada 9 del Clausura 2026; estos son todos los detalles.

Día: miércoles 4 de marzo, 2026.

Horario: 21:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Canal de TV: sin transmisión.

Alternativas por streaming: VIX Premium.

Para concluir su actividad en esta Jornada doble, América volará hacia Querétaro para enfrentarse a los Gallos en el Estadio Corregidora, mientras que FC Juárez pagará una nueva visita sumamente compleja para medirse al actual bicampeón de Liga MX, Toluca.

BFG