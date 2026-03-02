Jérémy Mathieu vende ropa en Francia luego de ser campeón de Champions League

Jérémy Mathieu, exfutbolista francés que fue campeón de Champions League con Barcelona y anunció su retiro como profesional en 2023, fue captado vendiendo ropa en una tienda deportiva de Francia: “Está pasando algo que me está causando muchos problemas”.

Multicampeón con Barcelona y convocado a la Selección de Francia, hasta antes de que las lesiones le impidieran continuar con su carrera, Jérémy Mathieu fue uno de los hombres que se hicieron de un puesto titular en la época de la MSN en Barcelona.

Tras su paso por el conjunto culé, en el que logró ser campeón de todos los títulos en disputa (Liga, Copa, Supercopa de España, Supercopa de Europa, Champions y Mundial de Clubes), el polivalente defensor francés se marchó al Sporting de Lisboa para seguir ensanchando su palmarés como profesional.

Jeremy Mathieu fue campeón de todos los torneos que disputó en el Barcelona. Mexposrt

Fue en 2023 cuando, tras sufrir un sinfín de lesiones, Jérémy Mathieu decidió poner fin a su carrera como profesional y emprendió un nuevo camino, mismo en el que se mantuvo fuera de los reflectores.

Con el fantasma de haberse retirado por la puerta de atrás, Mathieu dejó de percibir un sueldo que (en su mejor momento) llegó hasta las 100,000 libras semanales, poco más de 2 millones de pesos mexicanos.

Ante la sorpresa de propios y extraños, Mathieu fue visto como vendedor en una tienda de ropa en Francia, desatando los rumores de una posible quiebra, sin embargo, el lateral que vistió la playera del Barcelona y de la Selección de Francia, fue contundente sobre las razones –no especificadas- que lo llevaron a tomar esa decisión:

“Si estoy trabajando en Intersport es porque está pasando algo que me está causando muchos problemas. Solo puedo decir que estoy en medio de un proceso judicial. No lo haré para siempre. Era para tener una vida social”, señaló para beIN Sports.

BFG