¡Fuera Jardine! Afición de América exige la salida de su técnico

América fue goleado y ridiculizado ante Tigres luego de caer 1-4 en la Jornada 8 del Clausura 2026, por lo que aficionados de las Águilas abandonaron a su equipo antes de que terminara el partido… y algunos de ellos explotaron contra André Jardine, de quien piden su destitución.

Lo que parecía una novela de amor eterno está comenzando tener tintes turbios, ya que, luego de que América viviera su peor inicio goleador en la historia de los torneos cortos, André Jardine y compañía tuvieron una de sus peores presentaciones en Liga MX ante un equipo con el que sumaban 7 triunfos seguidos en CDMX y 10 años sin caer en la capital del país.

El 1-4 podría marcar la era de André Jardine en América, ya que si bien es el resultado de esta noche, también podría verse como la cantidad de finales perdidas (1) y disputadas (4) en su etapa en Liga MX.

Siendo 8º de la tabla de posiciones en la Liga MX, la paciencia terminó para diversos aficionados de América, dejando en claro que agradecen todo lo vivido con el estratega brasileño, sin embargo, su tiempo en las Águilas llegó a su fin.

Estas son algunas de las reacciones del aficionado azulcrema que vive una noche de pesadilla tras ser humillado por Tigres, su máximo rival en la última década:

Se calientan los ánimos en la tribuna

La derrota ante Tigres no únicamente representó dejar ir la posibilidad de terminar entre los 5 mejores del Clausura 2026 tras la Jornada 8, ya que en el Estadio Ciudad de los Deportes se presentó una pelea entre los propios aficionados de las Águilas.

De igual manera, recriminaron el nivel del equipo y comenzaron a abuchear al equipo al unísono una vez que Jorge Abraham Camacho silbó el final del compromiso en la capital del país.

BFG