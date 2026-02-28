Tigres deja en ridículo al América; los golea 1-4 en Liga MX

Abucheos y una goliza se llevó el América de la octava jornada del Clausura 2026 de la Liga MX. En el estadio Ciudad de los Deportes, Tigres lo hizo quedar en ridículo, con una de las peores derrotas en el marcador dentro de la ya fracturada era de André Jardine: 1-4. Las Águilas se quedaron con 10 jugadores tras la expulsión de Vinícius Lima.

Tigres borró al proclamado y no hace mucho tiempo tricampeón. La crisis y la dependencia en jugadores como Alejandro Zendejas salió a flote. Pasó también la falta de referentes en el ataque, con la baja de último minuto de Henry Martín.

Nahuel Guzmán no reparó en burlas contra la grada del América Mexsport

La angustia americanista invadió de manera temprana la tribuna. Aficionados apenas buscaban sus lugares cuando el silbante Jorge Abraham Camacho marcó un penalti a favor de los regiomontanos.

Al segundo minuto, Israel Reyes cometió una falta sobre Ángel Correa dentro del área (2'). El descontento de la afición fue notable, al tiempo que trató de presionar con abucheos a Juan Brunetta, pero éste hizo efectivo el cobro desde el manchón penal.

Todavía envalentonado, Brunetta en su festejo cantó el gol en el banderín más cercano al grupo de animación de las Águilas. La tribuna no perdonó la osadía y los vasos con líquidos salieron disparados hacia la cancha.

Tigres goleó 1-4 al América en el Estadio Ciudad de los Deportes Mexsport

El de anoche, gol 30 del charrúa portando la camiseta de los Tigres.

Pasados los 20 minutos de partido, América seguía adormilado. Ni un susto a la portería de Nahuel Guzmán, mientras que los Tigres disfrutaban los desbordes por ambos costados. Centros que se volvieron bombardeos para el meta Luis Ángel Malagón y su zaga defensiva.

Pero el ingenio de los Tigres se desbordó con un tiro frontal que Jesús Angulo le desvío de tacón a Malagón, para el 0-2.

Para la segunda mitad, el técnico del América, André Jardine, trató de revivir a sus Águilas con los ingresos de Raúl Zúñiga y Érick Sánchez, en lugar de Aarón Mejía y Jonathan Sánchez. Con esta modificación, el estratega brasileño mandó a Isaías Violante también a labores de lateral derecho.

Pero Nahuel Guzmán estuvo intratable. A la Pantera Zúñiga le sacó un disparo que la afición en las gradas ya cantaba.

Sin embargo, al quite de la calidad de Nahuel Guzmán apareció Brian Rodríguez. El Rayito hizo honor a su mote, al conducir al área y reventar el palo izquierdo con un potente remate cruzado que terminó en gol.

Pero poco le duró el gusto a las Águilas. A la jugada siguiente (69'), Ángel Correa convirtió el 1-3. Explosivo festejo del equipo norteño y de Guido Pizarro en el área técnica.

Pero más efusivo el festejo de Nahuel Guzmán, quien no reparó en burlas contra la grada azulcrema.

El tercer tanto, la serie de fricciones, elevaron la temperatura del juego. En las gradas se registraron broncas, en los despejes de Nahuel Guzmán la afición hizo el grito prohibido de la FIFA (¡Ehhh, pu...!).

Mientras que a nivel de cancha un auxiliar de Jardine se hizo de palabras contra un jugador de los Tigres, para después contagiar los ánimos a los jugadores en cancha, con Vinícius Lima expulsado por una agresión contra Angulo.

Y la noche fue peor. Mientras la afición abandonaba a los suyos, un cuarto gol en contra cayó. Segundo tanto del juego de Ángel Correa para enaltecer el orgullo de los regiomontanos.

Con este resultado, el América llegará dolido y con 11 puntos a su compromiso de media semana ante Bravos, mientras que Tigres, ya sin depender de André-pierre Gignac (lesionado), sube a 13 unidades.