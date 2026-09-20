VIDEO: Peleadora realiza una sumisión espectacular en la UFC al levantar a su rival con las piernas

Casey O’Neill encontró la manera de convertir un momento complicado en una de las imágenes más llamativas del UFC 331. La peleadora británica sorprendió en la Crypto.com Arena de Los Ángeles con una espectacular sumisión que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El combate ante la brasileña Eduarda Moura, correspondiente a la división de peso mosca femenino, parecía tomar un rumbo distinto durante el primer round. Moura consiguió llevar la pelea al suelo y colocó a O’Neill en una posición comprometida, pero la británica respondió con un recurso poco habitual y una enorme muestra de fuerza.

Desde la lona, O’Neill utilizó sus piernas para levantar a su rival, cambiar por completo la posición y ejercer presión hasta conseguir que Moura no tuviera otra opción más que rendirse. La maniobra sorprendió tanto por la ejecución como por la potencia necesaria para realizarla mientras se encontraba en una situación defensiva.

El movimiento no tardó en convertirse en uno de los momentos más comentados de la función. En redes sociales, los aficionados destacaron la creatividad de O’Neill y calificaron la acción como una “sumisión espectacular”, especialmente por la manera en que logró darle la vuelta a una posición que parecía favorecer a su contrincante.

Más allá del impacto visual de la maniobra, la victoria también representó un nuevo triunfo para la británica por la vía de la sumisión. Con este resultado, O’Neill llegó a tres victorias conseguidas por esta vía, confirmando uno de los recursos que forman parte de su repertorio dentro del octágono.

La pelea terminó así con una escena que rápidamente trascendió el resultado: O’Neill sobre la lona, utilizando la fuerza de sus piernas para levantar a Moura y cerrar un combate con una técnica que difícilmente pasó desapercibida.