Rafa Márquez inicia concentración con México; así será el calendario Tricolor

Después de la Copa del Mundo 2026, la primera Fecha FIFA llegó rápidamente y con ello, la primera concentración de la Selección Mexicana bajo el mando de Rafael Márquez como técnico.

Hace un par de días, el ‘Kaiser’ presentó su primera convocatoria, en la cual dejó una gran base de los que disputaron la justa mundialista, así como otras grandes novedades como Hugo Camberos y Santiago Sandoval, dos jóvenes que han deslumbrado en la Liga MX.

De cara a lo que serán sus primeros cuatro partidos (Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile), la FMF dio a conocer cómo será su primera concentración de Rafa Márquez.

Rafael Márquez debutará como DT de la Selección Mexicana el 26 de septiembre, contra Colombia, amistoso a celebrarse en Baltimore. Selección Mexicana

Inicia la era Rafa Márquez en el Tri

Los jugadores de la Liga MX que jugaron entre viernes y sábado, se estarán presentando en el CAR este domingo, a lo largo del día. Mientras que los que militan en Europa se estarán reportando en los siguientes días.

Como ya se había mencionado cuando se presentó la convocatoria, Luis Romo, Diego Campillo, Santiago Sandoval y Hugo Camberos, de Chivas, así como Isaías Violante (América) se integrarán al equipo en New Jersey, una vez concluida su participación en la jornada 10.

Los entrenamientos en el CAR comenzarán este lunes y continuarán el martes y miércoles con trabajo a doble sesión.

El jueves 24 de septiembre, por la tarde, el equipo viajará a Baltimore, donde enfrentará a Colombia el sábado 26, en su primer compromiso de esta Fecha FIFA.

Posteriormente, México viajará a New Jersey para enfrentarse a Perú (29 de septiembre), para después encarar el Clásico de la Concacaf ante Estados Unidos (3 de octubre) en Arizona y concluir ante Chile el 6 del mismo mes en Los Ángeles.

La convocatoria de Rafa Márquez con México

PORTEROS

Raúl Rangel (Chivas)

Raúl Rangel (Chivas) Alex Padilla (Athletic Club)

Oscar García (León)

DEFENSAS

Jorge Sánchez (Atlas)

Jorge Sánchez (Atlas) Jesús Gallardo (Toluca)

Israel Reyes (América)

César Montes (Lokomotiv)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Víctor Guzmán (Monterrey)

Everardo López (Toluca)

Johan Vásquez (Genoa)

Diego Campillo (Chivas)

MEDIOS

Erik Lira (Cruz Azul)

Erik Lira (Cruz Azul) Luis Chávez (Dinamo de Moscú)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Jéremy Márquez (Cruz Azul)

Orbelín Pineda (Monterrey)

Álvaro Fidalgo (Betis)

Alan Cervantes (América)

Denzell García (FC Juárez)

Gilberto Mora (Tijuana)

Luis Romo (Chivas)

DELANTEROS