América, por la victoria 100 ante Chivas: obsesión azulcrema y muralla tapatía del Clásico Nacional

El Clásico Nacional del futbol mexicano no solo paraliza al país por el honor; hoy se juega en los libros de historia. El Club América vive obsesionado con una cifra que se le ha vuelto esquiva: la ansiada victoria número 100 ante el Guadalajara.

Las Águilas persiguen el triunfo 100 desde septiembre del año pasado, pero el destino —y el Rebaño— han dicho otra cosa. Primero fue un amargo 1-2 en septiembre, seguido por un gris empate 1-1 en el amistoso de octubre. Más reciente, el pasado 14 de febrero, el escenario parecía servido para el festejo azulcrema, pero Chivas volvió a vestirse de villano y selló un 1-0 en casa que congeló la celebración de Coapa.

Guadalajara se niega rotundamente a ser el escalón hacia el centenario americanista. Con 82 triunfos en la bolsa, el Rebaño busca acortar distancias y construir su propia ruta hacia las 100 victorias. Por si fuera poco, este cruce llega en un momento cumbre: por apenas cuarta vez en la historia, ambos colosos chocan ocupando el segundo y tercer puesto de la Tabla General.

El historial general de la rivalidad

Partidos Totales: 264 enfrentamientos

264 enfrentamientos Victorias de América: 99 triunfos

99 triunfos Victorias de Guadalajara: 82 triunfos

82 triunfos Empates Registrados: 83 igualdades

Del 7-2 histórico al "Campeonísimo"

Para dimensionar el peso de las 99 victorias azulcremas, hay que viajar al pasado. El primer ladrillo de esta cuenta se colocó el 20 de febrero de 1944 en el Parque Asturias, donde América firmó su primer triunfo oficial con un escandaloso 7-2, una de las mayores goleadas registradas en el duelo. Aunque ganar su primer duelo le costó 12 años donde enfrentó en tres ocasiones al que hoy es su más grande rival.

Sin embargo, el orgullo tapatío respondió rápido. Durante las décadas de 1950 y 1960, con el mítico "Campeonísimo" Chivas tomó el control absoluto de la rivalidad, ejerciendo un dominio brutal que definió a toda una época del balompié nacional.

La Final del Siglo y el acelerón del siglo XXI

El equilibrio regresó en los años 70, pero el golpe de autoridad definitivo cayó en la temporada 1983-84. En la inmortal "Final del Siglo", América venció 3-1 al Rebaño en el Estadio Azteca, forjando su mística en partidos de vida o muerte.

Ese triunfo impulsó una era dorada para las Águilas:

Década de 1990: Fue el período más dominante de Coapa, acumulando 18 victorias en Clásicos .

Fue el período más dominante de Coapa, acumulando . El ritmo de los 2020: En los primeros seis años de esta década, América ya suma 14 victorias, apretando el paso aceleradamente hasta llegar al umbral del triunfo 100.

El orgullo rojiblanco: ¿por qué Chivas puede arruinar el festejo?

Aunque América domina los mano a mano de Liguilla (17 triunfos contra 6) y los escenarios internacionales (Concacaf y Libertadores), el terreno regular de la Liga MX le pertenece a Chivas.

Con 58 victorias rojiblancas frente a 52 azulcremas en fase regular, Guadalajara demuestra que en el torneo largo tiene los argumentos para imponerse. El escenario está listo: América sale por la victoria 100 para coronar su época reciente, mientras Chivas salta a la cancha decidido a defender su hegemonía en liga y aplazar, una vez más, el festejo del acérrimo rival.

Radiografía estadística: el desglose por torneo