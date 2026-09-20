La carrera que puede consagrar a Isaac del Toro como leyenda

Por Paulo Aguirre Navarret*

Muchos creen que la temporada de ciclismo 2026 finaliza en cuanto el Tour de Francia o la Vuelta a España terminan, pero todavía quedan numerosas batallas muy importantes, como el Mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), que definirá quién vestirá la codiciada camiseta arcoíris. En el Mundial de Ciclismo se corre no por un equipo, sino para representar a todo un país, y México lleva a uno de los mejores ciclistas de la actualidad: Isaac del Toro, quien nos ha demostrado que está listo para enseñarle al mundo de qué estamos hechos.

¿Qué es el Mundial UCI y qué está en juego?

El Mundial de Ciclismo UCI es una competición anual que corona al mejor ciclista del mundo en distintas disciplinas: contrarreloj, ciclismo de montaña, ciclismo de ruta, etcétera. El ganador de cada prueba obtiene el derecho de vestir la emblemática camiseta arcoíris durante un año entero. Ésta es una de las más exclusivas.

A diferencia de las Grandes Vueltas que se corren por etapas, el Mundial UCI se define por día y por especialidad. Además, los excampeones mundiales obtienen el derecho de llevar las franjas de los colores arcoíris en los puños y en el cuello de sus camisas oficiales.

¿Cuántos mexicanos han ganado el Mundial de Ciclismo?

Desde los inicios de la competencia, ningún mexicano ha logrado llevarse el jersey arcoíris en ninguna de las disciplinas que hay, por eso sería histórico que la joya de Ensenada gane el Mundial arrebatándole la carrera a gigantes como Pogačar o Evenepoel. Si lo logra, se convertiría en una leyenda del deporte mexicano con tan sólo 22 años.

¿Quiénes son los principales rivales de Isaac del Toro?

En el ranking de la UCI, El Torito se posiciona en tercer lugar. Sus principales rivales durante la temporada son el danés Jonas Vingegaard, el belga Remco Evenepoel y el joven francés Paul Seixas.

Por estar en el mismo equipo que Pogačar son habitualmente compañeros, pero como el Mundial se corre por país y no por equipo, Pogačar se suma como adversario.

Sin embargo, el esloveno Pogačar no participará, ya que sufrió una grave caída en la etapa 8 de la Vuelta a España que lo obligó a abandonar la carrera y se sospecha que es algo grave. En cuanto a Jonas Vingegaard, no formará parte esta vez de la lista ya que se encuentra lesionado por una fractura de clavícula debido a una caída en la etapa 15 del Tour de Francia que le impedirá seguir la temporada.

¿En qué pruebas participará Isaac del Toro y cuándo es el Mundial?

El Mundial de Ciclismo UCI se llevará a cabo del 20 al 27 de septiembre de 2026 en Montreal. Muy probablemente Isaac del Toro participe en la carrera de ruta élite varonil que se desarrollará el domingo 27 de septiembre, y posiblemente lo veamos en la contrarreloj el 20 de septiembre.

¿Qué esperan como resultado los aficionados del ciclismo mexicano?

Todos los fans de Isaac del Toro esperamos un gran desempeño de nuestro representante. Nos entusiasma mucho por todos los grandes resultados que ha logrado a lo largo de esta temporada, como las victorias en el UAE Tour, en la Tirreno- Adriático, en el Tour de Auvergne-Rhône-Alpes, en el Deutschland Tour, hace unos días en la clásica de Montreal y, por supuesto, su histórico podio y camiseta blanca en el Tour de Francia.

*Paulo tiene 12 años y le gustan los deportes y escribir sobre éstos.