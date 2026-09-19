Sombreros en el Estadio Banorte recordarán al Mundial 2026 durante América Vs Chivas

América y Chivas se enfrentarán este sábado 19 de septiembre desde la cancha del Estadio Banorte ante más de 88,000 aficionados, mismos que recordarán el Mundial 2026 con sombreros en color amarillo.

Con la nostalgia de haber recibido la Copa del Mundo 2026 tres meses atrás, el Coloso de Santa Úrsula rememorará uno de los momentos que perdurarán en la memoria de los aficionados de aquel jueves 11 de junio, cuando antes del silbatazo inicial entre México y Sudáfrica, miles de seguidores tomaron los sombreros verdes y los lanzaron a la cancha.

Realizando una cascada que hoy en día es parte de los momentos más valorados por los aficionados, los sombreros vuelven a hacer su aparición en el inmueble 3 veces mundialista para el primer partido que volverá a llenar cada uno de los poco más de 88,000 asientos del hoy nombrado Estadio Banorte.

En color amarillo con vivos en azul, el escudo del América, el logo de la Liga MX y los datos del compromiso, así lucen los sombreros que volverán a protagonizar uno de los momentos que podrían pasar a la historia del Clásico Nacional.

América y Chivas por el liderato del Apertura 2026

Luego de caer 4-3 frente a Cruz Azul el fin de semana anterior, y la goleada de Chivas a Pumas (3-0) en el Estadio Akron, el sabor del Clásico Nacional cuenta con una dosis mayor de adrenalina, ya que ambos conjuntos se encuentran en la parte alta de la tabla general.

Con 17 puntos, Chivas es segundo de la tabla de posiciones, mientras que América suma 16 unidades y un compromiso menos que el Rebaño, ubicándose 3º y contando con la posibilidad de retomar el liderato en el Apertura 2026 en caso de vencer a los tapatíos.

Tras la remodelación para el Mundial 2026, el Estadio Banorte cuenta con una capacidad total e 88,084 espectadores. Mexsport

Un empate en el Estadio Banorte mantendrá a Toluca como el mandamás del certamen, sitio que -aunque haya ganador esta noche- los Diablos de Antonio Mohamed podrían recuperar en caso de cumplir los pronósticos y el domingo 20 de septiembre imponerse a Santos en el Infierno.

BFG