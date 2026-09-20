Porto golea al Benfica y se consolida como líder en Portugal; Giménez se quedó en la banca

Porto dio un golpe de autoridad en el futbol portugués al vencer 3-1 al Benfica en el Clásico y consolidarse como líder de la Primeira Liga, en una tarde en la que Santiago Giménez observó desde la banca la victoria de los Dragones.

El conjunto local impuso condiciones prácticamente desde el arranque y consiguió construir una ventaja que terminó por darle tranquilidad para manejar el encuentro. Benfica no encontró los argumentos suficientes para cambiar el desarrollo del partido y terminó marchándose con una derrota ante uno de sus principales rivales en la pelea por el campeonato.

La victoria permitió a Porto mantenerse en lo más alto de la clasificación y reforzar su condición de protagonista en Portugal. El 3-1 tuvo además un valor especial por producirse ante Benfica, uno de sus adversarios directos y protagonista habitual de la lucha por los primeros lugares.

Para Santiago Giménez, sin embargo, el Clásico transcurrió desde el banquillo. El delantero mexicano estuvo disponible, pero no recibió minutos incluso cuando Porto ya había establecido una ventaja cómoda durante la recta final del encuentro.

Santi cambia el chip: viajará para la primera concentración de México

La ausencia de actividad significó que Giménez cerrara el compromiso sin desgaste antes de cambiar inmediatamente de objetivo. Después del partido, el atacante viajará para incorporarse a la concentración de la Selección Mexicana, que iniciará una nueva etapa con Rafa Márquez al frente.

Será la primera convocatoria del Tricolor bajo el mando de Márquez, por lo que la concentración marcará el comienzo de un nuevo ciclo para el combinado mexicano. Santi llegará después de formar parte de la convocatoria de Porto para uno de los encuentros de mayor exigencia de su calendario, aunque esta vez sin tener participación sobre la cancha.

Mientras el delantero mexicano emprende el viaje para reunirse con México, Porto podrá afrontar sus siguientes compromisos con la confianza que representa haber derrotado a uno de sus adversarios tradicionales y mantenerse en la cima.

Los Dragones salieron fortalecidos del Clásico: tres goles, tres puntos y el liderato asegurado en una jornada redonda. Para Giménez, la siguiente parada estará lejos de Portugal, con la concentración del Tricolor y el inicio de la era de Rafa Márquez como nuevo objetivo.