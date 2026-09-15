América vs Chivas: Víctor Alfonso Cáceres será el árbitro del Clásico Nacional

La Comisión de Árbitros confirmó las designaciones para la Jornada 9 del Apertura 2026. En el duelo estelar entre el América y el Guadalajara, a disputarse en el Estadio Azteca, el chiapaneco Víctor Alfonso Cáceres Hernández ha sido elegido como juez central.

Lo acompañarán en las bandas Alberto Morín Méndez y José Ibrahim Martínez Chavarría, mientras que Guillermo Pacheco Larios fungirá como cuarto árbitro. En el VAR estarán Óscar Macías Romo y Michel Caballero Galicia.

Hasta la fecha, Víctor Alfonso Cáceres ha dirigido al menos dos Clásicos Nacionales oficiales entre América y Chivas.

Víctor Alfonso Cáceres marcó polémico penalti contra Chivas en la J6 MEXSPORT

El primero ocurrió en la Semifinal de Vuelta del Clausura 2023 en el Estadio Azteca, donde el Guadalajara se impuso 1-3. En ese partido se registraron ocho amonestaciones y la expulsión de Álvaro Fidalgo (América) tras revisión del VAR por una falta sobre Fernando Beltrán.

El segundo fue en la fase regular del Apertura 2024 (América 1-0 Chivas, gol de Ramón Juárez), también en la capital. Este próximo compromiso en el Banorte será su tercera designación en el máximo clásico del futbol mexicano.

¿Cómo le ha ido al América con Cáceres como central?

Cuando Víctor Alfonso Cáceres ha dirigido partidos del Club América, el balance histórico favorece a las Águilas.

De acuerdo con Transfermarkt, el chiapaneco le ha arbitrado 22 partidos a las Águilas, siendo el club que más le ha pitado, con un saldo de 14 victorias, 3 empates y 5 derrotas

Sin embargo, el recuerdo más polémico para la afición azulcrema es la expulsión de Álvaro Fidalgo en el Clásico de 2023, que condicionó el partido y facilitó la remontada de Chivas.

¿Cómo le ha ido a Chivas con Cáceres como central?

Para el Guadalajara el historial con Cáceres es notoriamente favorable. En los partidos que ha dirigido al Rebaño (14), Chivas presenta un alto porcentaje de victorias, 9 triunfos, 2 empates y solamente 3 derrotas.

Cáceres ya le ha pitado al Guadalajara este Apertura 2026. Fue contra Pachuca en la jornada 6 donde el resultado quedó 1-1, donde marcó un penalti polémico contra el Rebaño y fue clave para el empate en Hidalgo.