Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 20 de septiembre de 2026

BOTELLA

¿Por qué la Coca-Cola y la Pepsi se venden en botellas de dos litros?

R. No fue casualidad ni capricho del consumidor: fue una jugada de mercadotecnia de Pepsi en 1970. La marca iba muy por detrás de Coca-Cola, ésta la superaba en ventas por diez a uno, y su ejecutivo John Sculley (el mismo que años después dirigiría Apple) decidió competir no con una botella más bonita, sino con una diez veces más grande que el clásico envase de vidrio de Coca-Cola. Junto con DuPont desarrollaron una botella de plástico PET de dos litros, aprovechando además el impulso gubernamental hacia el sistema métrico en esa década. La apuesta funcionó: los consumidores preferían llevar más refresco a casa por menos dinero, y el resto de la industria copió el formato.

EL GRIS

¿En qué consiste el divorcio gris?

R. En EU ya tiene nombre y estadísticas propias: gray divorce, el divorcio gris. La tasa entre estadunidenses mayores se ha triplicado desde 1990. Hoy, uno de cada diez divorcios nuevos involucra a alguien mayor de 65 años, y dos de cada cinco involucran a alguien mayor de 50. Son matrimonios que sobrevivieron décadas y, aun así, terminan.

México no lo mide exactamente igual, pero la tendencia asoma en los mismos números. Según el Inegi, 33.8% de los divorcios registrados en 2024 llegó después de 21 años o más de matrimonio —la duración más común entre las parejas que se separan—. La edad promedio al iniciar el trámite ya supera los 40 años: 41.1 en mujeres, 43.6 en hombres. Y más de la mitad de esos divorcios, 55.1%, ocurrió entre parejas sin hijos, lo que sugiere que muchas otras esperaron a que los hijos crecieran para tomar la decisión.

Los factores detrás del fenómeno son casi idénticos a ambos lados de la frontera: mayor independencia económica de las mujeres, el llamado “nido vacío” cuando los hijos se van de casa, y una esperanza de vida que ya no obliga a nadie a resignarse a 30 años más de una relación que no funciona. Lo que antes era impensable —separarse a los 55, 60 o 65 años— hoy es simplemente una decisión más.

La cifra nacional también lo refleja: por cada 100 matrimonios celebrados en México en 2024, hubo 33.3 divorcios, un salto de 11 puntos desde 2015. El matrimonio como institución no está desapareciendo, pero sí está siendo redefinido por gente que ya no ve la edad avanzada como razón suficiente para quedarse en algo que no quiere.

La pregunta que queda flotando, en México como en Estados Unidos, es la misma: ¿hasta cuándo dura un compromiso cuando ya no quedan obligaciones que lo sostengan?

VACAS

¿De dónde viene realmente la vaca que pastorea en el campo mexicano?

R. No es un animal “natural” en el sentido estricto: es el resultado de miles de años de selección artificial. Su antepasado fue el Bos primigenius, o uro, una bestia salvaje extinta que alcanzaba 1.80 metros de altura y tenía fama de ser extremadamente agresiva —hasta Julio César la describió con temor en sus crónicas—. Los humanos domesticaron ejemplares de uro hace unos ocho y 10 mil años y, generación tras generación, eligieron a los más pequeños, dóciles y de cuernos menos amenazantes. No hubo laboratorios ni ingeniería genética: sólo paciencia, criterio y siglos de cruzas dirigidas. El último uro murió en Polonia en 1627. La vaca que da leche hoy es, en el fondo, un uro domado a fuerza de tiempo.