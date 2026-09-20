Real Madrid pierde el Derbi ante el Atlético de Madrid y señala al ábitro Ortiz Arias

Real Madrid perdió 2-1 ante Atlético de Madrid este domingo en el Derbi de Madrid y quedó en el cuarto sitio de la clasificación general, a seis puntos del Barcelona, líder de la competición. La derrota también provocó nuevas críticas del club hacia el arbitraje de Ortiz Arias.

Después del partido, José Mourinho cuestionó el trabajo del árbitro central y sostuvo que el Real Madrid fue perjudicado por decisiones arbitrales durante el derbi y en otros encuentros de la temporada. El entrenador incluso mostró una impresión con los momentos en los que consideró que hubo entradas sobre sus jugadores que ameritaban la tarjeta roja.

La postura del técnico también fue respaldada por la directiva del conjunto merengue, que publicó un comunicado en el sitio web oficial del club para expresar su inconformidad con el arbitraje del encuentro disputado ante el Atlético de Madrid.

Real Madrid señala dos posibles expulsiones del Atlético

En el comunicado, el Real Madrid utilizó el título “pésimo arbitraje decide el derbi” y centró sus reclamos en dos acciones protagonizadas por jugadores del Atlético de Madrid. Según el club, Ortiz Arias debía mostrar la tarjeta roja en ambas.

Las jugadas señaladas corresponden a las entradas de Cristian “Cuti” Romero sobre Jude Bellingham y de Kang-In Lee sobre Federico Valverde. El conjunto merengue consideró que ambas acciones debieron terminar con la expulsión de los futbolistas rojiblancos.

El Real Madrid perdió en el Metropolitano un derbi marcado por el pésimo arbitraje de Ortiz Arias, que no expulsó en la primera parte a Cuti Romero por pisar la rodilla de Bellingham (pese a que fue a ver la jugada al monitor) ni a Kang-In Lee por pisar el tobillo izquierdo de Valverde.

El VAR provocó la expulsión de Dean Huijsen

El reclamo del Real Madrid también incluyó una decisión tomada mediante la revisión del VAR. De acuerdo con el comunicado, mientras las acciones sobre Bellingham y Valverde no terminaron en expulsiones, la revisión del video sí derivó en la tarjeta roja para Dean Huijsen.

La directiva merengue contrastó esa decisión con las dos jugadas protagonizadas por futbolistas del Atlético de Madrid y utilizó el comunicado para cuestionar el criterio aplicado durante el derbi.

La derrota en el Metropolitano representó el segundo tropiezo del Real Madrid en la temporada. El anterior ocurrió durante su visita al Real Betis, donde también dejó puntos.

Real Madrid llega al parón en cuarto lugar

Con 15 puntos de 21 posibles, el conjunto dirigido por Mourinho ocupa ahora la cuarta posición de la clasificación. El resultado frente al Atlético también amplió la distancia respecto al Barcelona, que marcha como líder con seis unidades más.

El equipo blanco llegó al parón por la fecha FIFA después de perder terreno en la tabla y con el arbitraje del Derbi de Madrid como uno de los principales puntos de discusión tras el encuentro.