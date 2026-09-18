¡Habrá lleno en el América Vs Chivas! Estadio Banorte recibirá a 88,000 aficionados

América recibirá a Chivas en la Jornada 9 del Apertura 2026 en la Liga MX, partido que se llevará a cabo en el Estadio Banorte ante más de 88,000 espectadores; restan menos de 50 boletos disponibles para el Clásico Nacional.

Este sábado 19 de septiembre quedará marcado por una nueva edición del Clásico de México, donde el Rebaño intentará subir al liderato ante unas Águilas que podrían tomarlo en caso de salir victoriosos del Coloso de Santa Úrsula.

Ante el buen momento que viven los dos equipos más importantes del país, aficionados de América y Chivas volverán a llenar las tribunas del Estadio Banorte tras el Mundial 2026, ya que una vez finalizada la Copa del Mundo, ningún compromiso presentó aforo agotado en el inmueble.

Con menos de 50 boletos disponibles, así lucen las localidades disponibles a poco más de 24 horas de que el balón comience a rodar en el rectángulo verde del recinto tres veces mundialista.

Venta de boletos a 24 horas del arranque del América Vs Chivas del Apertura 2026. Captura de pantalla

América Vs Chivas con el liderato en juego

En punto de las 21:15 horas (tiempo de la CDMX) de este sábado 19 de septiembre, América y Chivas se enfrentarán en una edición más del Clásico Nacional, donde el ganador tomará el liderato en espera del resultado de Toluca en esta misma Jornada 9.

Con 17 puntos y 8 partidos disputados en este Apertura 2026, Chivas llega con un presente que luce más certezas ante un América que suma 16 unidades en 7 duelos jugados.

En esta edición del Clásico Nacional, América intentará quitarse el mal sabor de boca que les dejó la derrota de 4-3 ante Cruz Azul del fin de semana anterior, mientras que Chivas va por un nuevo golpe de autoridad tras la goleada (3-0) ante Pumas.

Será en los últimos minutos de este sábado 19 de septiembre cuando se sepa si Guillermo Almada y compañía pueden vencer a su primer rival contendiente por el título de Liga MX en el semestre, o si Chivas mantiene la inercia que los coloca y mantiene como candidatos en una Liguilla donde volverán a contar con sus máximas figuras y en la que añoran salir victoriosos para romper el empate histórico en trofeos que actualmente existe con Toluca.

BFG