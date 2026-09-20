El calendario que le espera a Javier Aguirre con el Valencia

Javier Aguirre se encuentra a un comunicado oficial de asumir su rol como nuevo Director Técnico del Valencia, conjunto que cuenta con problemas de descenso en este inicio de temporada y que brindará contrato de un año con opción a otro más para el ‘Vasco’ en caso de calificar a Europa League; este será el calendario del técnico mexicano.

Luego de 7 Jornadas en LaLiga, Valencia es penúltimo lugar de la tabla de posiciones en el futbol español y estaría descendiendo, sin embargo, se encuentra a 1 punto de salir de la zona roja, objetivo prioritario para el estratega mexicano.

Por su parte -de acuerdo a medios españoles- Javier Aguirre contará con una prolongación de contrato y mejora de salario automático en caso de terminar entre los primeros 5º en la temporada de LaLiga, accediendo a Europa League; los Naranjeros se encuentran a 9 unidades de dicho sitio.

Debut de Aguirre con el Valencia en Octubre

El primer partido de Javier Aguirre con el Valencia será frente al Racing de Santander lejos de Mestalla, recinto en el que intentará hacerse fuerte durante sus siguientes compromisos ante un par de conjuntos que marchan en la mitad de la tabla:

Racing de Santander Vs Valencia / El Sardinero - Jornada 8.

Valencia Vs Athletic de Bilbao / Mestalla - Jornada 9.

Valencia Vs Villarreal / Mestalla - Jornada 10.

Tras el Mundial 2026, Javier Aguirre vivirá una nueva experiencia como entrenador en LaLiga. Reuters

Partidos del Valencia en Noviembre

El segundo mes de actividades para Aguirre al frente de los Naranjeros también contará con duelos directos por no perder la categoría, sin embargo, el duelo en Mestalla ante Real Madrid es el que más reflectores acapara:

Elche Vs Valencia / Martínez Valero - Jornada 11.

Valencia Vs Real Madrid / Mestalla - Jornada 12.

Rayo Vallecano Vs Valencia / Vallecas - Jornada 13.

Valencia Vs Osasuna / Mestalla - Jornada 14.

Partidos de los ‘Murciélagos’ en Diciembre

Para terminar el año calendario, Javier Aguirre volverá a verse las caras ante el Atlético de Madrid, momento en el que ya debería haberse alejado de los últimos sitios en LaLiga y acercarse a la mitad de tabla:

Getafe Vs Valencia / Coliseum - Jornada 15.

Atlético de Madrid Vs Valencia / Metropolitano - Jornada 16.

Valencia Vs Espanyol / Mestalla - Jornada 17.

Cierre de la primera vuelta y evaluación al ‘Vasco’

Finalmente, el mes de enero de 2027 será vital para el estratega mexicano, ya que cerrará la primera vuelta de la temporada frente a dos rivales que cuentan con el objetivo de mantenerse en LaLiga para la siguiente campaña, por lo que esos 6 puntos tendrán que lucir en Mestalla:

Levante Vs Valencia / Ciudad de Valencia - Jornada 18.

Valencia Vs Málaga / Mestalla - Jornada 19.

Javier Aguirre durante su tercer Mundial como entrenador de la Selección Mexicana. Mexsport

BFG