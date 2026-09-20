Frentes Políticos / 20 de septiembre de 2026

1. Cooperación. No siempre se ven estos detalles diplomáticos. Ronald Johnson, embajador de EU en México, destacó la cooperación bilateral en atención de desastres, y subrayó que el vínculo no se limita a seguridad y combate al crimen. La nueva Escuela Nacional de Protección Civil representa una inversión estadunidense superior a 11 mdd y permitirá ampliar la capacitación y la respuesta ante emergencias. Claudia Sheinbaum ha colocado la prevención y la coordinación internacional como parte de la agenda primordial. Juntos en el interés de salvar vidas. Como nunca antes.

2. Sin descanso. Omar García Harfuch, titular de la SSPC, mantiene la presión contra la producción de drogas sintéticas. Fuerzas federales y autoridades de Michoacán y Guerrero desmantelaron cuatro laboratorios clandestinos en zonas de Carácuaro, Zihuatanejo y Coahuayutla. Fueron destruidas más de 10 toneladas de precursores y sustancias químicas. Pese a una agresión armada, los operativos continuaron hasta inutilizar las instalaciones. En los territorios gobernados por Alfredo Ramírez Bedolla y Evelyn Salgado, otra región queda beneficiada por la estrategia de seguridad. Y lo mejor es que van por más.

3. Pacto. El encuentro en Ciudad Juárez entre Claudia Sheinbaum y la gobernadora Maru Campos demuestra que el diálogo maduro siempre prevalece sobre la polarización. Pese a la polémica que había, ambas priorizaron la coordinación institucional en favor de Chihuahua. Acordaron trabajar conjuntamente mediante la Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, y el Gabinete de Seguridad federal, dejando claro que por encima de los partidos está el bienestar del pueblo. Un gran ejemplo de que la colaboración y la voluntad política construyen puentes por el país. ¡Enhorabuena!

4. Punto de quiebre. El ataque armado en una cancha de futbol de la colonia Las Granjas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dejó tres personas muertas y dos heridas, entre ellas un menor que se encontraba jugando. El inmediato despliegue de seguridad permitió detener a 13 personas relacionadas con los hechos y que, de acuerdo con información preliminar, manifestaron pertenecer a un grupo delictivo. Quedaron a disposición de la autoridad competente, mientras continúan las investigaciones. El gobernador Eduardo Ramírez exige resultados. La violencia no puede llegar a una cancha, mucho menos alcanzar a un niño. El límite ya fue rebasado.

5. En todo. La Secretaría de Marina, a cargo del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, mantiene presencia en frentes que van de la seguridad a la protección ambiental. En las costas del Pacífico, Golfo de México y Caribe, Semar ha retirado más de 315 toneladas de residuos mediante jornadas de limpieza coordinadas con otras instituciones. Pero lejos de los océanos, la Semar también tiene presencia. En Iztapalapa, elementos de Infantería Naval apoyaron un cateo que terminó con tres detenidos, cinco armas largas, un arma corta y drogas aseguradas. Del mar a las calles, la Marina responde donde se necesita. Protege, limpia y sirve a la patria.