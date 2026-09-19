¿Por qué América alineó a Emilio Lara y no a Santiago Bueno o Santiago Ramos Mingo?

Ante la ausencia de Kevin Álvarez por lesión, América modificó su parado táctico y utilizó a Emilio Lara como titular ante Chivas, ganándole la partida a Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, refuerzos que arribaron para el Apertura 2026 de la Liga MX.

Con una auténtica oportunidad de oro luego de un semestre en donde el ’Pelón’ suma muy pocas oportunidades bajo el mando de Guillermo Almada, el ‘2’ de las Águilas será titular y compartirá la zaga azulcrema junto a Dagoberto Espinoza, Miguel Vázquez y Cristian Borja, además de Israel Reyes que podría alternar entre la central y la contención.

Los movimientos en la defensa de América se deben a la lesión de Kevin Álvarez -que quedó fuera de la convocatoria- y a la nula disponibilidad de los refuerzos Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo.

Pese a que inicio de semana se planteó la posibilidad de que alguno de los defensores sudamericanos pudiera contar con sus primeros minutos en el terreno de juego vistiendo la playera azulcrema, Guillermo Almada optó por dejar en el palco a ambos debido al proceso de adaptación a la altura y a las condiciones físicas en donde el estratega desea tener a sus futbolistas.

Es posible que para la Jornada 10 ante Necaxa, ambos zagueros sean parte de la convocatoria americanista, sin embargo, podría existir la posibilidad de que ninguno sea titular y cuenten con una escasa participación en Aguascalientes.

Carlos Álvarez listo para debutar como americanista

Quien ya cuenta con posibilidad de vestir la playera de América en un partido oficial es Carlos Álvarez, quien arribó a la capital mexicana una semana antes que los defensores y completó el proceso físico que exige el Cuerpo Técnico americanista.

El ‘8’ de América se encuentra en el banquillo de suplentes y Guillermo Almada podrá optar por utilizarlo en cualquier momento del Clásico Nacional -seguramente- utilizando el sitio de Brian Rodríguez, Raphael Veiga o Alejandro Zendejas, quien iniciará como titular por primera ocasión en el presente semestre.

BFG