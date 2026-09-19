El número desconocído más popular

Cuando ocurre una emergencia, enviar un mensaje individual a millones de personas sería demasiado lento. Incluso disponer de millones de números telefónicos no resolvería el problema: las personas se desplazan y una amenaza puede afectar sólo una parte determinada del territorio.

La solución consiste en invertir la lógica.

En lugar de buscar personas, se alerta una zona.

Ése es el principio detrás de Cell Broadcast, la tecnología que México utiliza para distribuir alertas de emergencia mediante las redes de telefonía celular.

El próximo sábado 19 de septiembre, a las 12:00 horas, el sistema volverá a ponerse a prueba durante el Segundo Simulacro Nacional 2026, que se realizará en las 32 entidades del país. La Coordinación Nacional de Protección Civil prevé que la alerta llegue a más de 80 millones de teléfonos celulares.

UNA ANTENA PUEDE HABLARLE A MILES

Un mensaje convencional establece una comunicación entre un emisor y un destinatario determinado. Cell Broadcast funciona de otra manera.

Las antenas de telefonía celular pueden transmitir una alerta a los dispositivos compatibles conectados dentro de un área geográfica definida.

Eso cambia completamente la escala.

No hace falta enviar 80 millones de mensajes individuales ni conocer previamente 80 millones de números. La infraestructura que normalmente conecta nuestros teléfonos se convierte también en un canal para distribuir una advertencia de emergencia.

Durante el Primer Simulacro Nacional de mayo de 2026, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que la señal fue emitida por 95% de las antenas instaladas en el país. Los teléfonos con señal y las alertas habilitadas dentro del polígono establecido podían recibirla, incluso sin saldo.

Cell Broadcast envía la alerta a los teléfonos presentes en una zona determinada, sin necesitar una lista de números. Alexandro Medrano

EL SISTEMA NO NECESITA SABER QUIÉN ERES

Esa capacidad puede producir una impresión inquietante: si una autoridad puede hacer aparecer un mensaje en mi celular, ¿significa que sabe quién soy o que está siguiéndome?

No es así como funciona este mecanismo.

Cell Broadcast distribuye una señal dentro de un área. El criterio para recibirla es encontrarse conectado a la red dentro del polígono de alertamiento y tener habilitada la función correspondiente, no formar parte de una lista individual de destinatarios.

De hecho, la ATDT ha explicado que el sistema permite alertar simultáneamente a los dispositivos presentes en una zona geográfica independientemente de que el número telefónico corresponda o no con esa zona.

Eso es particularmente importante durante una emergencia: una persona que está de visita, trabajando o simplemente pasando por un lugar puede necesitar exactamente la misma advertencia que alguien que vive ahí.

La alerta no requiere saldo ni una aplicación; el teléfono necesita señal y tener habilitadas las alertas correspondientes. Alexandro Medrano

INTERNET NO ES EL CAMINO

La alerta tampoco viaja como WhatsApp, correo electrónico o una notificación de redes sociales.

No depende de que el usuario tenga abierta una aplicación ni de una conexión WiFi. El sistema utiliza directamente la infraestructura de telefonía celular.

Por eso el teléfono puede recibir el aviso sin que el usuario haya descargado previamente una aplicación específica.

El requisito fundamental es otro: que el dispositivo tenga señal y que las alertas de emergencia correspondientes estén habilitadas.

En Android, la ATDT indica que esta configuración puede revisarse dentro de las alertas de emergencia inalámbricas; en iOS, las opciones se encuentran al final del apartado de notificaciones. Si una persona no recibió una alerta de prueba, la propia Agencia señala el 079 como número de orientación.

La Alerta Máxima por Sismo aparece en pantalla y utiliza un sonido característico para llamar la atención. Alexandro Medrano

La verdadera ventaja de esta tecnología aparece en una palabra: simultaneidad.

Durante una emergencia, la información puede difundirse rápidamente por televisión, radio, sitios web, aplicaciones y redes sociales. Pero todos esos canales dependen, en algún grado, de que una persona esté mirando, escuchando o consultando el medio correcto.

Cell Broadcast intenta invertir también esa relación.

El ciudadano no tiene que encontrar primero la advertencia.

La advertencia puede encontrar al ciudadano.

Por eso los mensajes de emergencia utilizan una presentación distinta a las notificaciones ordinarias, con aviso en pantalla, sonido y vibración destinados a llamar la atención.

El sistema mexicano está además vinculado con el alertamiento sísmico, lo que permite su activación simultánea con otros mecanismos, como los altavoces.

EL SÁBADO SABREMOS QUE ES UNA PRUEBA

Este sábado no habrá que preguntarse si existe una emergencia real.

El Segundo Simulacro Nacional comenzará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, y contempla distintas hipótesis sísmicas según la región del país.

La prueba permite familiarizar a millones de personas con una señal que, en otra circunstancia, podría llegar sin previo aviso.

Y ésa es quizá la parte más importante del ejercicio.

La tecnología no fue creada para avisarnos de simulacros.

Fue creada para reducir el tiempo entre tres momentos decisivos:

Se detecta un peligro → se advierte a la población → las personas actúan.

Los simulacros permiten practicar protocolos y mejorar la capacidad de respuesta ante una emergencia real. Alexandro Medrano

Esta vez sabremos exactamente cuándo aparecerá el mensaje.

Sábado 19 de septiembre.

12:00 horas.

En una emergencia real, probablemente no.

Será mucho más sencilla: ¿QUÉ TENEMOS QUE HACER AHORA?

Fuentes: Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).