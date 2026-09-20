Magia y fascinación en el molino que creó Wei Yi en la Olimpiada Samarcanda

Como abrir una ventana y emocionarse ante un espectáculo mágico, fascinante. El mago chino Wei, Yi, reaparece en el teatro fantástico del tablero de ajedrez, juego infinito, inasible, con un nuevo acto sensacional: la creación de un molino combinatorio en su victoria sobre el fuerte GM Aleksandar Indjic (2,598), durante la R-4 de la Olimpiada de Samarcanda, en la que ocho cuartetas, ocupan el liderazgo entre ellos los cuatro favoritos, con ocho puntos reales: 1) China; 2) Uzbekistán; 5) India y 6) Estados Unidos en relación con la clasificación general.

La partida de Wei, Yi, de singular belleza, se desarrolla en la superficie de un mar en calma que se agita con energía con el sacrificio de un caballo en la casilla f7 y una ofensiva destructora al encerrar a la dama y hostigar su captura con el filoso acero del alfil blanco que se desliza por casillas negras y el acoso de un segundo caballo. Wei, Yi sofocó a su adversario en la apertura en la apertura y el medio juego y tras las aspas del molino destructor tendió una red de mate; lo que lleva a los aficionados mexicanos a recordar el molino que fabricó el legendario Carlos Torre Repetto con el que barrió del tablero al exmonarca mundial Emmanuel Lásker en el Torneo internacional de Moscú 1925. A decir verdad, el juego de Wei, Yi es de orden superior en efecto estético, originalidad y técnica.

Wei, Yi se reveló como un un prodigio cuando a los 15 años de edad conquistó el Campeonato Nacional de China sobre notables GMs: Ding, Liren; Wang, Hao y Yu, Yangyi. En julio de 2015, a los 16 años de edad, produjo “La partida inmortal del Siglo XXI” como fue catalogada en su oportunidad la victoria sobre el GM cubano Lázaro Bruzón, una Siciliana que se inició con el sacrificio Txf7 con el que extrajo al rey, lo llevó al centro y le dio uno de las mates más brillantes. En 2024 ocupó el primer lugar en el Tata Steel, de Wijk aan Zee al imponerse en el desempate dos colosos que estaban en el más alto nivel Nodirbek Abdusattórov y Gukesh, Dommaraju.

Blancas: Wei, Yi, China, 2,752.

Negras: Aleksandar Indjic, Serbia, 2,598.

Petroff,C42.

R-4,Olimpiada, Samarcanda, 19–09-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4 5.Cc3 Cf6 6.d4 Ae7 7.Ad3 0–0 8.h3 Te8 9.0–0 h6 10.Te1 Af8 11.Txe8 Dxe8 12.Af4 Cc6 13.Dd2 Ce7 14.Te1 Ae6 15.Ce2 Ad5 16.Ch2 Dd7 17.c4 Ae6 18.g4 d5 19.c5 Ce4 20.Dc1 Cc6 21.f3 Cf6 22.Ae3 Te8 23.f4 Dd8= 24.Cf3 Ce4 25.f5 Ac8 26.Cf4 Cb8 El retroceso del C presenta en el tablero tres piezas negras sin desarrollar en una configuración constreñida, ante seis piezas blancas activas que despiden energía hacia el enroque. Las negras ceden la casilla e5 la que significa una cabeza de playa para el Cf3 y si fuese expulsado con f6 el Ce5 podría dirigirse a la débil casilla g6. 27.b4 Consolidan c5 y mantienen el bloqueo ante posible manifestación en flanco dama. 27...c6 [27...b6 28.Ce5+- Cg5 29.Rg2 bxc5 30.bxc5 Aa6 31.Axa6 Cxa6 32.Cfd3±] 28.Ce5 Las blancas han conseguido ventaja territorial. La casilla f7 es débil porque sólo la defiende el monarca negro. 28...Cf6 [28...Dh4 29.Axe4 dxe4 30.Cxf7 Cd7 31.Rg2 Df6 32.Ce5 Cxe5 33.dxe5 Dxe5 34.Dc4+ Rh7 35.Td1+- (4.22 unidades de ventaja decisiva).] 29.Af2 Cbd7 Parece que no hay nada sobre el tablero, excepto un peligroso silencio. Observe el lector aficionado. Si hipotéticamente las negras jugasen Ae7, las blancas lanzarían un fulminante rayo: 30… Ae7 31.Cxf7 Rxf7 32.Ce6+-. 30.Rg2 30...Te7 Las negras acuden a la defensa del vulnerable peón de f7. 31.Ah4 Dc7 Las blancas impiden:31...Cxe5 32.dxe5 Ce8 33.Axe7 Axe7 34.e6+-. 32.Cxf7! Txf7 [32...Txe1 33.Axe1 Rxf7 34.Ce6 Db8 35.Ag3+-] 33.Ce6 Db8 34.Ag3 Se produce ahora un molino que nos lleva a recordar la partida magistral del legendario GM yucateco Carlos Torre Repetto en su victoria sobre Emmanuel Lásker en el Torneo de Moscú 1925. 34...Da8 35.Cc7 Db8 36.Ce6 Da8 37.Cc7 Db8 38.Cxd5 Da8 Las blancas ganan un poco de tiempo y rompen las tablas por tres posiciones idénticas. 39.Cc7 Db8 40.Ce6 Da8 41.Cc7 Db8 42.Ac4 b5 43.Axf7+ Rxf7 44.De3! No sólo amenaza mate en la casilla e6 sino que, en la doble función que le dan los GMs a las piezas, amenaza además la destructora Db3+. 44...Rg8 45.Db3+ Rh8 46.Df7 Ab7 47.Ce8 Dd8 48.Ac7 Negras abandonan. Si 48...Dc8 49.Ad6 Dxe8 50.Txe8 Cxe8 51.Dxe8 a6 52.Dxd7 Axd6