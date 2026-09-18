Estados Unidos publica sexta entrega de archivos desclasificados sobre OVNIS

El gobierno de Estados Unidos difundió este viernes la sexta entrega de documentos desclasificados relacionados con fenómenos anómalos no identificados (FANI), objetos voladores no identificados (OVNI) y registros vinculados con presuntos casos de vida extraterrestre.

La publicación fue realizada por el Departamento de Guerra como parte del programa PURSUE, iniciativa de desclasificación de expedientes gubernamentales que comenzó el 8 de mayo de 2026 con la primera entrega de archivos. Desde entonces, las autoridades han liberado de manera gradual nuevos paquetes de información en respuesta al creciente interés público.

La administración del presidente Donald Trump asumió el compromiso de transparentar información histórica relacionada con investigaciones oficiales sobre fenómenos aéreos no identificados.

Aunque los documentos no constituyen evidencia definitiva de vida extraterrestre, sí permiten acceder a expedientes, reportes y materiales que permanecieron clasificados durante años.