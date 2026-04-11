América rinde homenaje a Arlindo dos Santos, autor del primer gol en el Estadio Azteca (Banorte)

Volvieron las Águilas del América al Estadio Banorte y con ello los recuerdos deportivos más bellos en la mente de Arlindo dos Santos. La del exfutbolista brasileño fue una época en la que se inmortalizó desde hace 60 años.

El brasileño anotó el primer gol en la historia del Banorte. Ocurrió un 29 de mayo de 1966, fecha de inauguración del Coloso de Santa Úrsula. Para aquellos honores, el América recibió en juego amistoso al club italiano Torino.

En aquel mediodía, al minuto 10 tras un pase corto el medio ofensivo brasileño condujo entre la mirada de los rivales y con un potente remate fuera del área venció al guardameta; el juego terminó empatado 2-2.

El gol lo inmortalizó entre las leyendas del América. Además, fue parte de la generación que levantó el Campeonato de Liga 1965-1966 y un título de Copa México.

Su historia americanista se escribió de 1964 hasta 1968 que defendió el escudo, pero anoche a sus 85 años recibió un emotivo homenaje por hacer memorable la historia entre el mítico estadio y el América.

Previo al pitazo inicial del juego entre América vs Cruz Azul (Jornada 14 del Clausura 2026), Arlindo dos Santos hizo entrega del balón a Jonathan dos Santos, capitán de las Águilas con el que se enfundó en un abrazo.

La lluvia de ovaciones fue intensa, apenas se escuchaba el sonido local que citaba el palmarés del exfutbolista, quien vistió en México las playeras del Pachuca y del Toluca.

Tras un breve saludo a las gradas, Arlindo dos Santos en compañía de familiares y staff del América abandonó la cancha, pero emocionado por el homenaje recibido.