Se vienen otras batallas intensas: CMLL vs MLW en la Arena México
La segunda edición de los combates entre CMLL y MLW se realizará el próximo 1 de mayo de 2026 en la Arena México, con un horario especial
Otras batallas intensas se vivirán sobre el ring sagrado de la Arena México, entre integrantes del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y Major League Wrestling (MLW), el próximo 1 de mayo de 2026, que tendrá un horario especial, debido a que la función comenzará a las 5 de la tarde.
“Estoy en un sitio secreto porque estoy preparando a los mejores luchadores que tengo para el segundo evento en la Arena México, el 1 de mayo, entre Consejo Mundial de Lucha Libre y MLW. Les voy a demostrar quién tiene los mejores luchadores del mundo y esos los tengo yo. Va a ser sanguinario”, señaló César Durán, presidente de MLW.
EL CONTINGENTE DE MLW ESTARÁ FORMADO POR:
- Shotzi, luchadora internacional.
- Trevor Lee. Se presenta en la Arena México.
- Ikuro Kwon. Reaparece en la Arena México.
- Donovan Dijak. Nuevamente en la arena México.
- Bishop Dyer.
- Diego Hill.
- Kushida.
- Lady Frost.
En 2025, los luchadores del CMLL hicieron valer la Arena México, al conquistar los campeonatos que estaban en disputa. Magnus y Rugido vencieron a Kojima y Okumura para ganar el Campeonato Mundial de Parejas de MLW.
Por su parte, Último Guerrero logró el Campeonato de Peso Abierto de MLW tras vencer a Matthew Justice en una aguerrida lucha.