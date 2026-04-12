Se vienen otras batallas intensas: CMLL vs MLW en la Arena México

Otras batallas intensas se vivirán sobre el ring sagrado de la Arena México, entre integrantes del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y Major League Wrestling (MLW), el próximo 1 de mayo de 2026, que tendrá un horario especial, debido a que la función comenzará a las 5 de la tarde.

“Estoy en un sitio secreto porque estoy preparando a los mejores luchadores que tengo para el segundo evento en la Arena México, el 1 de mayo, entre Consejo Mundial de Lucha Libre y MLW. Les voy a demostrar quién tiene los mejores luchadores del mundo y esos los tengo yo. Va a ser sanguinario”, señaló César Durán, presidente de MLW.

Shotzi estará presente en la función del próximo 1 de mayo de 2026 en la Arena México CMLL

EL CONTINGENTE DE MLW ESTARÁ FORMADO POR:

- Shotzi, luchadora internacional.

- Trevor Lee. Se presenta en la Arena México.

- Ikuro Kwon. Reaparece en la Arena México.

- Donovan Dijak. Nuevamente en la arena México.

- Bishop Dyer.

- Diego Hill.

- Kushida.

- Lady Frost.

En 2025, los luchadores del CMLL hicieron valer la Arena México, al conquistar los campeonatos que estaban en disputa. Magnus y Rugido vencieron a Kojima y Okumura para ganar el Campeonato Mundial de Parejas de MLW.

Por su parte, Último Guerrero logró el Campeonato de Peso Abierto de MLW tras vencer a Matthew Justice en una aguerrida lucha.