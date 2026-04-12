La Catalina apareció en Triple A; arruinó un festejo

La Catalina hizo de las suyas y le arruinó el festejo a Lady Flammer sobre el ring del Gimnasio Juan de la Barrera en la CDMX, donde oficialmente debutó en Triple A, luego de que en la semana se anunciara su salida de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Cuando estaba la celebración del reinado como Campeona Reina de Reinas, La Catalina salió de los vestidores para dirigirse al ring. El público coreó el nombre de la chilena.

Flammer dijo con anterioridad que ya había derrotado a todas las mujeres, incluso a algunas luchadoras de WWE: “¿Y dónde me deja todo esto? Me deja aquí, parada, como la mejor luchadora en la historia de la lucha libre mexicana”.

“Tú nunca te has enfrentado a La Catalina, pe…”, expresó ‘La Diva del ring’, lo que ocasionó el enojo de La Hiedra y Lady Maravilla, quienes se lanzaron contra la chilena, pero ella las despachó fuera del ring.

Estando con Flammer, la azotó contra el pastel para después llevarla contra las fotografías que rodeaban el ring. Enseguida, no fue un ‘619’ que le aplicó, sino un nalgazo a la altura de la nuca.

La Catalina tuvo un mensaje claro: quiere el Campeonato Reina de Reinas. La afición se le entregó a la chilena y nuevamente se escuchó el grito de ‘¡Catalina, Catalina, Catalina!”.

La Catalina ya había formado parte de las filas de WWE.