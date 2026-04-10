América vs Cruz Azul, ¿quién hará del Estadio Banorte su fortaleza? 

Un capítulo más está por escribirse del Clásico Joven. Pero el del Torneo Clausura 2024 ya tiene un ingrediente especial, el regreso de la Liga MX al Estadio Banorte.

El América regresa a su casa y curiosamente ante Cruz Azul, rival con el que jugó por última vez en este recinto y por el que pasó encima para proclamarse bicampeón (Clausura 2024).

Sin embargo, La Máquina históricamente ha compartido localía en el Coloso de Santa Úrsula. Incluso sus mejores resultados los ha cosechado ahí, con todo y el título que acabó con la larga sequía cementera (23 años).

Cabe señalar que, a partir del próximo semestre, serán tres los inquilinos en el renovado Estadio Banorte: América, Cruz Azul y Atlante.

Pero de la rivalidad entre América y Cruz Azul, ¿quién se perfila a ser el nuevo rey del estadio Banorte?

Se vería un adelanto este fin de semana, con la jornada 14 del Clausura 2026, con el Cruz Azul de cierto modo favorito, por marchar segundo de la clasificación (27 puntos), aunque dolido por la goleada 3-0 sufrida a manos del LAFC en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

Pero el presente del equipo por Nicolás Larcamón dista del que cargan André Jardine y sus Águilas del América, sextos de la tabla, con 18 unidades.

Sin embargo, como maldición, Cruz Azul suma un largo tiempo de no ganar en el Estadio Banorte: lo hizo en la fase regular del Apertura 2021, con el entonces estratega Juan Reynoso. Le pegó 2-1 a los azulcremas con tantos de jugadores que ya no militan con los celestes (Roberto Alvarado y Jonathan Cabecita Rodríguez; Federico Viñas marcó por las Águilas).

Después de eso y hasta el cierre del inmueble por remodelación, La Máquina no evitó tropezar en los consecuentes clásicos. El más catastrófico, un 7-0 propinado por el equipo del entonces timonel Fernando Ortiz (las anotaciones en el Azteca corrieron por cuenta de Richard Sánchez, Cabecita Rodríguez, Diego Valdés, Henry Martín, Álvaro Fidalgo, Federico Viñas y Salvador Reyes.

"Todos sabemos lo que es jugar en el Estadio Azteca, lo conocemos muy bien y es un sitio donde Cruz Azul también se siente a gusto", mencionó el atacante Carlos Rotondi en febrero del 2024.

El portero Luis Ángel Malagón, en febrero del 2024, también señaló que "se extraña el Azteca, es nuestra casa, pero hay que adaptarnos a lo que toca ahora".

La era de André Jardine también está invicta en los clásicos ante Cruz Azul dentro del Banorte, antes llamado Estadio Azteca. Desde su arribo con las Águilas y al cierre del inmueble, el entrenador brasileño ha ganado cuatro juegos y empatado uno: 2-3 en la Jornada 7 del Apertura 2023 (Cruz Azul fue local administrativo), 1-0 en la Jornada 8 del Clausura 2024 y 1-0 en la final de vuelta del mismo torneo.

Todos dicen que el Estadio Banorte es su casa

Sin embargo, el recinto que próximamente se convertirá en tres veces mundialista provoca un sentimiento de pertenencia sin importar el escudo que se defiende, al menos en Cruz Azul así lo han defendido, pese a la burla mediática por no tener un estadio propio.

Juan Escobar en el 2023 dijo que "estamos concentrados en revertir las cosas y sacar un buen resultado en nuestra cancha".

En su arribo como jugador cementero en 2020, Ignacio Rivero recalcó: "ya me visualicé en la cancha del estadio... Es el momento de Cruz Azul".

Los de Coapa también han hecho valer con palabras su privilegio de jugar en el Banorte.

"Extrañamos mucho el Azteca, una sensación de que va a ser muy lindo este regreso. Es un histórico, el Azteca hace parte de estas grandes noticias".

Mientras que el español naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo agregó durante su despedida del América que "jugar en el Estadio Azteca es muy especial".

Estadio Banorte, con Liga MX en abril

Además de la reapertura del estadio para el México vs Portugal, el pasado 28 de marzo, el inmueble celebrará en el mes de abril juegos del América en Liga MX y Concachampions.

Por Liga MX, este sábado recibe al Cruz Azul. Posteriormente por fase regular será anfitrión ante Toluca (J-15) y Atlas (J-17). Mientras que en Concacaf Champions Cup la próxima semana tendrá la vuelta contra Nashville.