En América no se intimidan por la garra de Pumas, pero defienden los festejos de Efraín Juárez   

En el América no caben los complejos. Para el guardameta Rodolfo Cota no hay un favorito en el clásico ante los Pumas, pese a que los números del Clausura 2026 tienen a los universitarios en un mejor lugar de la clasificación.

“Por más que ellos pasen por un buen momento, eso ya está de más decirlo. No sólo porque mañana sea el clásico, pero nos hemos dado cuenta en la tabla que los que van últimos le pueden complicar a los que van arriba”, lanzó el portero de las Águilas del América previo a su entrenamiento vespertino, en Coapa.

Tras 11 jornadas disputadas, los Pumas suman 20 puntos, tres más que los azulcremas, y menos presión por mantenerse constantes en los puestos de Liguilla, mientras que el acérrimo poco a poco ha escalado lugares.

“Es futbol, hay que jugar el partido, darle la seriedad que merece, más si es un clásico, todos en el club saben lo que significa y así debemos salir a enfrentarlo más allá de si ellos están bien o mal. Si ellos fueran últimos, diría lo mismo: Ellos saben y la tienen clara que es un clásico y se juega mucho más de tres puntos”, añadió.

Con su andar en las porterías del Pachuca, Guadalajara y León, a Rodolfo Cota le fue describir el escalón para situar la rivalidad entre Águilas del América y los Pumas de la UNAM.

“Si André Jardine mañana me pone, será mi primer partido (Pumas vs América). Todos los clásicos son importantes, no quiero demeritar uno u otro. Soy afortunado de que me haya tocado estar en los dos lados (Clásico Nacional), saber la importancia y cómo se juegan. Mañana me va a tocar mi primer Clásico Capitalino y lo voy a tomar con la misma responsabilidad, seriedad e importancia que siempre le he dado a cada partido más allá que sea Clásico”.

Alientan festejo de Efraín Juárez

El morbo también es parte de los clásicos entre azulcremas y auriazules. Los Pumas recibirán al acérrimo en la fecha 12 del Clausura 2026, luego de un sufrido empate con el Cruz Azul (2-2), en el Olímpico Universitario. Juego de alta intensidad, en el que universitarios perdían por diferencia de dos goles.

Al final, el estratega de los Pumas, Efraín Juárez, causó polémica por festejar ante las gradas el empate y declarar que su equipo “tenía muchos huevos” para responder a la adversidad.

Al ser cuestionado Rodolfo Cota por la valía de celebrar empates y de esperar una hostilidad similar este sábado, opinó que “por la situación y como se presenta el partido, juegas contra un candidato al título, con uno menos, en tu casa y con tu gente, es válido, yo no lo veo mal. Si hubiera sido de este lado, claro que se festeja. Cada quien lo hace a su manera, con la euforia, son muchas cosas las que te pasan por la cabeza en esos momentos. No quiero molestar a nadie, pero los que estamos adentro sentimos eso. Si has jugado la cascarita, es lo mismo, se siente la emoción”.

Incluso evocó el ciclo en que coincidió con Efraín Juárez en su etapa de jugador.

“Es válido, cada quien sabemos lo importante que es el partido. Si ellos hacen las cosas bien con Efra -que lo tuve de compañero (en selección). Está bien y es muy válido. Si hubiera tocado acá, claro que lo festejaría”.

En la gestión de las emociones, Rodolfo Cota puso de ejemplo la rabia que quedó tras el empate con el Philadelphia Union (1-1), pese a que el global 2-1 favoreció al equipo mexicano.

“En Concacaf salí molesto de cómo terminamos por un partido que no se tuvo que complicar tanto y uno sale con muchos sentimientos. Pude haber salido feliz y contento por el pase, pero cada personalidad es diferente y cada uno lo vive a su manera”.