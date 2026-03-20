"Sería tonto compararme con Keylor Navas": Rodolfo Cota previo al Pumas vs América

Keylor Navas, recién renovado con los Pumas hasta verano del 2027, será una de las figuras a seguir en el clásico ante América. Incluso su prestigiosa carrera en Europa impone respeto desde la previa a Rodolfo Cota.

“Muchas felicidades por la renovación. No me voy a comparar con Keylor, todos sabemos su trayectoria y sería tonto compararme con él. Tiene mi mayor respeto. No sé si me ubica, pero será un lindo partido y enfrentar a jugadores extranjeros con la calidad y recorrido de Keylor obviamente sí es lindo poder compartirlo. No sé si sea un premio para él, pero tiene una renovación que habla de que ha caído muy bien en su club y es más que merecido”, resaltó Cota sobre el duelo de porteros.

Ante la baja de Luis Ángel Malagón, operado del tendón de Aquiles, Rodolfo Cota se echó en hombros la responsabilidad de la portería del América, con resultados positivos en Concacaf Champions Cup y Liga MX.

Respalda en Selección Mexicana a Memo Ochoa

Finalmente, sobre la calidad de los porteros en Selección Mexicana y con la baja de Malagón rumbo al Mundial 2026, Cota defendió la jerarquía de Guillermo Ochoa, meta de 40 años que está por sumar un sexto Mundial.

Me tocó mucho tiempo convivir con Memo. Me da gusto volverlo a ver que vista la camiseta de la Selección. Todo jugador que está activo tiene abiertas las puertas de Selección y mientras te mantengas y sumes la jerarquía, bienvenido sea. Soy de las personas que piensa que las cosas hay que ganárselas, hay que trabajar mucho y en esta posición hay que ser muy pacientes. Tarde o temprano los que vienen empujando les va a llegar, no sé si en este Mundial o en el otro”.

Con la ausencia de Malagón, Javier Aguirre apunta a cerrar su baraja de guardametas con Memo Ochoa, Raúl Rangel y Carlos Acevedo.

Dolidos profundamente por Malagón

La emoción por encarar su primer clásico como titular ante los Pumas contrasta con el dolo que ha causado Luis Ángel Malagón, portero americanista que se perderá el resto del torneo de Liga MX, de la Concachampions y del Mundial 2026 por una rotura del tendón de Aquiles.

“Tuve la fortuna de salir campeón en Guadalajara y de ahí estuve seis años en León y tuve la fortuna de conseguir cosas importantes. Hoy me toca estar acá. Vivo lo que es el día a día. Es futbol y pueden pasar muchas cosas. No sé si decir que disfruto el momento en que me toca entrar. Hubiese preferido que hoy en la conferencia estuviera Ángel Malagón y no yo por todo lo que se le venía por delante.

“Tuve la fortuna de estar en una condición como es el Mundial que, para un jugador es lo más importante. Cambiaría cualquier cosa para que él estuviera acá. Tengo algunos partidos en Primera División, torneos que se me han dado, pero hoy en mi caso hubiese preferido que estuviera Ángel. Si me toca, trataré de hacer las cosas de la mejor manera, me preparo todos lo, sé la exigencia que hay. No puedes entrar y no responder porque la afición así lo pide”, sentenció el meta de 38 años.

La rivalidad entre Pumas y América sumará un nuevo capítulo que, en las estadísticas, América queda sonriente por ser dominante con 63 triunfos y 69 empates sobre Club Universidad.