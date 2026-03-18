El costoso festejo de Efraín Juárez: Recibe multa récord; ¿podrá dirigir el Pumas vs América?

Se ha confirmado el castigo para el estratega de los Pumas de la UNAM, Efraín Juárez, esto de acuerdo con la información revelada por el periodista Francisco Arredondo en su cuenta oficial de X, donde señaló que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya notificó al club sobre la resolución económica tras los incidentes ocurridos el pasado fin de semana.

“MULTADO. Con una multa de 352 mil pesos, fue sancionado #EfrainJuarez, Dt de @PumasMX por sus festejos el pasado fin de semana... La @FMF ya notificó al club la sanción de la Disciplinaria...”, informó Arredondo en su cuenta social de X.

El origen de la polémica en el Pumas vs Cruz Azul

El incidente se derivó en el cierre del partido entre Pumas y Cruz Azul, correspondiente al Clausura 2026 donde el conjunto de la UNAM logró una remontada de dos goles rescatando el 2-2 ante La Maquina.

Fue en ese momento cuando el director técnico de Pumas, Efraín Juárez, celebró efusivamente hacia la tribuna, utilizando un lenguaje soez para resaltar la hazaña de sus pupilos.

“Aquí hay huev** hijos de pu**, aquí hay huev**, aquí hay huev**”**”, fueron las expresiones captadas del estratega, quien incluso en la conferencia de prensa posterior al juego se mostró orgulloso de la personalidad mostrada por su equipo.

Sin embargo, este comportamiento fue catalogado como inapropiado por las autoridades del futbol mexicano, derivando en la sanción de 352 mil pesos, cifra que se sitúa en el rango más alto de las multas económicas previstas para estos casos.

Presente en el Clásico ante el América

A pesar del fuerte golpe al bolsillo, la directiva de Pumas y su afición pueden respirar tranquilos en lo deportivo. La sanción es exclusivamente económica, por lo que la estancia de Efraín Juárez en el banquillo no corre peligro para el compromiso más importante de la temporada regular.

Pumas, que se mantiene firme en el quinto sitio de la tabla general y se perfila como un serio contendiente para la Liguilla, recibirá a las Águilas del América este sábado 21 de marzo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario a las 9 de la noche.