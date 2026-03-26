Donovan Carrillo a una nueva final, ahora en Praga

Donovan Carrillo logró clasificarse a otra final, ahora a la de la prueba individual del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico que se realiza en Praga, después de que en su programa corto terminó en el sitio 14 con una puntuación de 79.65 puntos, para colocarse entre los mejores patinadores del mundo.

El mexicano tuvo una deducción de un punto tras una caída en un cuádruple toeloop. Los 24 mejores de 36 participantes accedieron al Programa Libre, que definirá a los medallistas.

Donovan Carrillo finalizó en el lugar 14 en Praga Mexsport

Con sus 79.65 puntos, Donovan Carrillo superó su puntuación en el programa corto que realizó en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, cuando registró 75.56 unidades. Su rutina presentó un mayor riesgo.

“Estaba en un punto bajo después de los Juegos Olímpicos. Las dos primeras semanas fueron un poco difíciles de superar. Una vez que pasamos esas dos semanas, las cosas volvieron a tener sentido y empecé a sentirme normal”, comentó el mexicano para Olympics.com.

Para la cita en Praga, Donovan Carrillo intentó hacer el plan para el Mundial y decidió poner dos quads en su Programa corto, algo que le funcionó en el entrenamiento, pero admitió que le hace falta práctica. Pese a su caída se mostró entusiasmado y señaló que cuando su contenido y estrategia funcionen, será más competitivo.

“Aquí no funcionó el toe, pero creo que es porque necesito más práctica, necesito competir un poco más con este contenido… Me entusiasma porque creo que esto es muy posible. Estoy seguro de que cuando este contenido (dos cuádruples) y esta estrategia funcionen, seré más competitivo con los demás. Así que también es muy emocionante”, señaló.

El estadunidense, Ilia Malinin, finalizó en la primera posición con un total de 111.29 puntos, seguido del francés Adam Siao Him Fa con 101.85 y Aleksandr Selevko con 96.49.

¿CUÁNDO VOLVERÁ A COMPETIR DONOVAN CARRILLO EN PRAGA?