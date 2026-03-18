‘La Hormiga’ González llegó a cinco partidos en fila como local marcando con las Chivas

Chivas sigue en racha goleadora en casa y el responsable es Armando ‘La Hormiga’ González, quien anotó de penal en el que fue su quinto partido consecutivo convirtiendo una diana como local en el Clausura 2026. Así, el joven delantero de 22 años, se pone al nivel de leyendas rojiblancas.

El registro histórico de jugadores de Chivas con más partidos seguidos anotando de local en el balompié mexicano lo lidera Crescencio 'Mellone' Gutiérrez con siete en 1956-1957. Ahora, Armando González iguala en segundo lugar con cinco, a Eduardo de la Torre (1983-1984) y a Omar Bravo (Clausura 2007). La Hormiga ha sido constante: gol en cada uno de los cinco juegos como local, incluyendo este penal con coraje que celebró con pasión.

El gol de González amplió la ventaja a 3-0 a los 66 minutos, y sirvió para sentenciar un partido que ya pintaba favorable y que terminó siendo una goleada de 5-0. González se ha convertido en el delantero más importante en el ataque del estratega argentino Gabriel Milito, quien ya tiene a las Chivas en el liderato.

'La Hormiga' fue campeón de goleo el torneo pasado con 12 dianas, al quedar igualado en la cima con el ariete portugués Paulihno (Toluca) y con el brasileño Joao Pedro (San Luis). En este torneo es el segundo de los mejores romperredes al haber llegado a nueve dianas, una por detrás de las que acumula Joao Pedro.

Los próximos duelos en casa para las Chivas, en los que buscará seguir con su racha viva el joven delantero de 22 años, son Pumas (Jornada 13) y podría igualar a 'Mellone' ante Puebla (Jornada 15).

De Mellone en los 50 a La Hormiga en 2026, la historia goleadora de Chivas en casa sigue escribiéndose. Armando González demuestra que en el Akron no hay quien lo pare. Chivas mira con esperanza la recta final; si 'La Hormiga' sigue picando, los goles no faltarán.